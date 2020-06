Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le vice-président de la Fed craint une inflation trop faible Reuters • 16/06/2020 à 23:19









SAN FRANCISCO, 16 juin (Reuters) - La crise du coronavirus tire l'inflation américaine vers le bas, a averti mardi le vice-président de la Réserve fédérale Richard Clarida, ce qui suggère que l'économie américaine pourrait avoir besoin d'une aide supplémentaire de la banque centrale et du Congrès pour se rétablir complètement. Les anticipations d'inflation, déjà faibles au début de la récession en février dernier, "risquent de tomber en deçà" d'une fourchette cohérente avec l'objectif d'inflation de 2% de la Fed, a déclaré Clarida dans des notes préparées pour une intervention devant la Foreign Policy Association à New York. "Je défendrai avec la plus haute priorité des politiques destinées non seulement à obtenir le maximum d'emploi, mais aussi des anticipations d'inflation bien ancrées cohérentes avec notre objectif", a-t-il ajouté. Les responsables de la Fed, dont son président Jerome Powell, insistent sur la nécessité de lutter contre le chômage massif provoqué par la crise liée à la pandémie de coronavirus. Mais les remarques de Clarida suggèrent que le poids que pourrait exercer une inflation trop faible sur la croissance est également une préoccupation de la banque centrale, qui explique son programme de soutien sans précédent à l'économie. Le retour à une économie saine prendra "du temps", a ajouté Richard Clarida, faisant écho aux propos tenus dans le même temps par Powell, qui a répété devant le Congrès que la reprise aux Etats-Unis ne sera complète que lorsque les Américains seront convaincus que le nouveau coronavirus est sous contrôle. (Ann Saphir; version française Jean-Stéphane Brosse)

