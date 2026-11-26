Le vice-président brésilien Alckmin estime que les droits de douane proposés par les États-Unis sont déraisonnables

Le vice-président brésilien Geraldo Alckmin a déclaré jeudi que les droits de douane proposés par les États-Unis étaient totalement déraisonnables et que le Brésil s'efforcerait de les faire annuler.

Mercredi, les États-Unis ont proposé d’imposer de nouveaux droits de douane sur les marchandises en provenance du Brésil, notamment un droit de 10% sur les aéronefs finis.

“La tradition veut qu’il n’y ait pas de droits de douane dans un secteur aussi stratégique que celui de l’aéronautique”, a déclaré Geraldo Alckmin aux journalistes à Brasilia.