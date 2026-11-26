Le vice-président brésilien Geraldo Alckmin a déclaré jeudi que les droits de douane proposés par les États-Unis étaient totalement déraisonnables et que le Brésil s'efforcerait de les faire annuler.
Mercredi, les États-Unis ont proposé d’imposer de nouveaux droits de douane sur les marchandises en provenance du Brésil, notamment un droit de 10% sur les aéronefs finis.
“La tradition veut qu’il n’y ait pas de droits de douane dans un secteur aussi stratégique que celui de l’aéronautique”, a déclaré Geraldo Alckmin aux journalistes à Brasilia.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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