Le vice-président américain en Irak, mais ne rencontre aucun dirigeant de Bagdad

Des manifestants irakiens se rassemblent sur la place Tahrir à Bagdad, le 23 novembre 2019 ( AFP / SABAH ARAR )

Le vice-président américain Mike Pence a effectué samedi une visite en Irak sans rencontrer les autorités de Bagdad, le jour où un nouveau manifestant a été tué dans la contestation populaire face à laquelle Washington est aux abonnés absents contrairement à son rival iranien.

Deuxième producteur de l'Opep, l'Irak est en proie à son premier mouvement de contestation spontané --et à sa crise sociale la plus meurtrière avec près de 350 morts en un peu plus d'un mois-- depuis la chute en 2003 du dictateur Saddam Hussein dans la foulée de l'invasion américaine du pays.

Alors que la rue réclame la refonte du système politique installé après 2003 par les Américains et désormais totalement investi par l'Iran, l'autre grande puissance agissante en Irak, les Etats-Unis restent quasi silencieux.

Une attitude qui signe, affirment les experts, le déclin de leur influence en Irak et même leur désintérêt pour le pays où l'Iran a, depuis des années, "coopté des dirigeants, payé des agents irakiens et infiltrer tous les aspects de la vie politique, économique et religieuse de l'Irak", selon une récente fuite de documents du renseignement iranien.

Il y a près d'un an déjà, le président Donald Trump lui-même avait fêté Noël sur la base d'Aïn al-Assad, dans l'ouest désertique d'Irak, et n'avait rencontré aucun officiel ni fait le déplacement jusqu'à Bagdad à 200 kilomètres de là, suscitant une énième campagne des partisans de l'Iran au Parlement pour bouter hors d'Irak les 5.200 soldats américains postés dans le pays.

Pour sa première visite en Irak en tant que vice-président, M. Pence a décidé de célébrer Thanksgiving avec les troupes sur la même base de la province d'Al-Anbar.

- Appel téléphonique -

M. Pence a néanmoins appelé dans la journée le Premier ministre irakien Adel Abdel Mahdi, ont dit deux responsables irakiens à l'AFP. "Il n'y aura pas de rencontre puisqu'ils se sont parlé au téléphone" et "M. Abdel Mahdi n'ira pas à Al-Anbar", selon l'un d'eux.

Mais M. Pence a rencontré à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien autonome, le président de cette région Netchirvan Barzani et son Premier ministre Masrour Barzani.

Interrogé par l'AFP, un porte-parole de la présidence irakienne à Bagdad a même affirmé ne pas avoir été informé de la visite de M. Pence, qui intervient dans un contexte de crise.

Sur la place Tahrir à Bagdad, des bannières, des banderoles et des grafittis avec des slogans de la révolte populaire, le 23 novembre 2019 ( AFP / SABAH ARAR )

Depuis jeudi, neuf manifestants ont été fauchés par des balles, des grenades lacrymogènes et des balles en caoutchouc, selon des sources médicales.

Le dernier en date est tombé samedi, mortellement touché par une balle en caoutchouc des forces de l'ordre sur le pont al-Ahrar, proche de la place Tahrir, épicentre de la contestation à Bagdad.

Des dizaines d'autres ont été blessés à Bagdad et dans plusieurs villes du sud du pays, où les manifestations et la désobéissance civile se poursuivent.

A Kerbala, ville sainte chiite au sud de Bagdad, les manifestants ont formé un cortège funéraire pour un manifestant porté disparu et finalement retrouvé mort dans le coffre de sa voiture, a constaté un correspondant de l'AFP.

- "Pas le bienvenu" -

S'ils dirigent la coalition internationale qui appuie l'Irak pour lutter contre les cellules jihadistes persistantes du groupe Etat islamique (EI), les Etats-Unis semblent désormais sur la touche politiquement.

La relation entre Washington et Bagdad est "au plus bas", répètent à l'envi des responsables des deux pays, notamment avec M. Abdel Mahdi, jugé "trop proche" de l'Iran. Au pouvoir depuis treize mois, le chef du gouvernement n'a toujours pas pu se rendre à Washington, sa visite annoncée depuis des mois ne cessant d'être repoussée.

Et plusieurs responsables irakiens ont déjà fait les frais des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran: ils sont désormais sous le coup de sanctions pour "violation des droits de l'Homme". C'est le cas de deux chefs de milices, Waad Qado et Rayan al-Keldani, patron de l'une des très rares factions chrétiennes du Hachd al-Chaabi, la coalition des paramilitaires chiites pro-Iran.

Sur Twitter, M. Keldani a apostrophé M. Pence, l'accusant de venir "furtivement" en Irak. "Vous n'êtes pas le bienvenu sur le sol irakien!".

bur-mjg/sbh/tp