Le vert fait place au rouge à Wall Street

Petite "gueule de bois" pour les investisseurs américains au lendemain d'une belle séance, ponctuée de gains conséquents, principalement pour le S&P 500 ( 1,31%) et le Nasdaq 100 ( 2,28%). La tendance est donc fragile entre une déclaration de Donald Trump sur l'Iran et la chute de Nvidia qui entraîne dans son sillage le reste des valeurs technologiques.

Dans ces conditions, le Dow Jones est quasi-stable ( 0,03%) alors que le S&P 500 et le Nasdaq 100 reculent respectivement de 0,21 et 0,47%.

Le secteur de la tech est particulièrement attaqué ce jeudi, principalement après le départ, pourtant attendu, de Jensen Huang après des révélations sur deux relations extraconjugales dont l'une serait avec une femme d'affaires chinoise soupçonnée d'espionnage. Ce dernier a démissionné de ses fonctions de président, directeur général et membre du conseil d'administration du groupe Nvidia avec effet immédiat. Colette Kress, actuellement vice-présidente exécutive et directrice financière a accepté d'assurer les fonctions de directrice générale par intérim de la première capitalisation boursière mondiale.

Ces annonces jouent sur le moral des intervenants dans le secteur de l'IA, même si selon Goldman Sachs, il n'existe "pour l'heure, qu'un risque limité pour les investissements dans l'IA" après les élections de mi-mandat et la victoire démocrate. La banque américaine indique que les moratoires annoncés par certains nouveaux gouverneurs démocrates ne concerneront que les projets de data centers qui n'ont pas encore obtenu les autorisations nécessaires.

En parallèle, Donald Trump a jeté un froid en indiquant sur son réseau social "nous n'avons pas besoin d'un accord avec l'Iran". Il faut toutefois recontextualiser cette phrase qui faisait partie d'une longue diatribe sur les démocrates.

Quoiqu'il en soit, après cette déclaration, les places européennes ont brièvement perdu une partie de leur avance, et surtout, les cours de l'or noir se sont également temporairement envolés. Depuis le calme est revenu et à New York, le WTI avance de 0,30%, à 86,48 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord gagne 0,98%, à 93,45 dollars.

Dans l'actualité macro et micro-économique

Au niveau des statistiques, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage se sont élevées à 200 000 unités, soit un peu plus que les prévisions (environ 195 000). En parallèle, les données de la semaine précédente ont été légèrement revues à la hausse de 189 000 à 191 000. A 200 000 unités, elles sont à leur plus haut niveau depuis près de deux mois.

Les intervenants ont également pris connaissance de la forte baisse de 5,5% des ventes de logements existants le mois dernier aux Etats-Unis, là où les analystes tablaient sur une légère progression de 0,3%.

Sur le marché des devises le dollar continue de se renforcer face à la monnaie unique ( 0,33%) et s'échange contre 0,9044 euro.

Au niveau des valeurs, Nvidia chute de 5,49%, après la démission de Jensen Huang. Fragilisé par deux liaisons controversées, dont l'une avec une femme d'affaires chinoise soupçonnée d'espionnage, le fondateur emblématique de Nvidia a cédé sa place à la directrice financière Colette Kress. Son départ fait planer l'incertitude sur un groupe valorisé 4 000 milliards de dollars et sur tout l'écosystème de l'IA qu'il a contribué à façonner.

Bristol Myers Squibb ( 0,76%) a annoncé que Cristian Massacesi prendra la direction d'une nouvelle organisation unifiée de recherche et développement (R&D), couvrant l'ensemble des étapes, de la recherche initiale au développement clinique, à compter du 1er janvier 2027.

Pfizer (-1,04%) et Blackstone Life Sciences ont annoncé un partenariat stratégique de cofinancement portant sur le développement du berobenatide (PF'3 944), un peptide expérimental agoniste des récepteurs du GLP-1 à administration mensuelle destiné à la gestion chronique du poids et aux pathologies liées à l'obésité.