Le vert devrait être la couleur dominante sur les marchés européens

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère hausse à la veille de la décision de politique monétaire de la Fed. Selon le CME FedWatch Tool, une baisse de 50 points base se voit attribuer une probabilité de 67% et une baisse de 25 points, 33%. Dans ce contexte, les ventes au détail et la production industrielle en août aux Etats-Unis seront à surveiller. Ces statistiques pourraient faire basculer la probabilité dans un sens ou dans l’autre. A Paris, EssilorLuxottica a annoncé l’extension de son partenariat avec Meta Platforms.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica a annoncé l’extension de son partenariat avec Meta Platforms via un nouvel accord de long terme qui prévoit une collaboration des parties jusqu’au cours de la prochaine décennie pour développer plusieurs générations de lunettes intelligentes. " Nous avons l’opportunité de faire des lunettes la prochaine plateforme technologique majeure, intégrant également une dimension mode " a déclaré Mark Zuckerberg, fondateur et président-directeur général de Meta.

Streamwide

Streamwide a dévoilé un résultat net en croissance de 24% à 1,5 million d'euros au premier semestre. Le résultat opérationnel courant du spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques a progressé de 11% à 1,8 million d'euros. Déjà publié, le chiffre d'affaires a atteint 9,3 millions d'euros, en croissance de 10%. La trésorerie nette reste stable par rapport à celle du 31 décembre 2023 à 6,4 millions d'euros.

ADP

ADP annonce que son trafic groupe pour le mois d'août a atteint 36,1 millions de passagers, en hausse de 6,4% sur un an, et représente 104,3% de son trafic de 2019. Le trafic de Paris Aéroport affiche pour sa part 10,2 millions de passagers, un chiffre en hausse de 4,7% sur un an, qui ne représente cependant que 98,3% de son niveau pré-Covid. Si le trafic de Paris-Orly atteint 114,6% du niveau de 2019, celui de l'aéroport fr Roissy reste nettement inférieur à son niveau pré-Covid (91,9%).

Celyad Oncology

Celyad Oncology annonce la nomination de Matt Kane au poste de directeur général (chief executive officer ou CEO), à compter du 1er octobre 2024. Matt Kane est un dirigeant chevronné qui a été un des pionniers de l’édition de génome et dirigé le développement de la première technologie d’édition à recevoir l’autorisation d’évaluation clinique en tant que thérapie d’insertion de gènes in vivo. La biotech belge spécialiste des thérapies à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) souligne qu'il a dirigé le développement et l’évaluation de plusieurs de ces thérapies.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques en septembre sera connu à 11 heures.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail en août sont attendues à 14h30, suivies de la production industrielle et du taux d'utilisation des capacités de production en août à 15h15.

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en septembre et les stocks des entreprises en juillet seront publiés à 16 heures.

Ce matin, l'euro s'effrite de 0,03% à 1,1129 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé dans le rouge à 2 jours de la décision de politique monétaire de la Fed. Entre 25 points de base et 50 points de base, le cœur des investisseurs balance en direction du second scénario, selon une probabilité de 61% contre 39%, selon le CME FedWatch Tool. A Paris, Rexel a bondi après avoir rejeté une proposition de rachat jugée trop faible. L'indice CAC 40 a perdu 0,21% à 7449,44 points tandis que l'EuroStoxx50 a reculé de 0,40% à 4824,78 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini en ordre dispersé à la veille de la réunion de la Fed des 17 et 18 septembre. Une baisse de 50 points base se voit attribuer une probabilité de 67% et une baisse de 25 points, 33%. Côté valeurs, Intel a nettement progressé après s'être qualifié pour une subvention fédérale de 3,5 milliards de dollars afin de fabriquer des semi-conducteurs pour le Pentagone, selon Bloomberg. Le Dow Jones a gagné 0,55% à 41 622,08 points après avoir inscrit un plus haut historique à 41 733,97 points. Le Nasdaq Composite a perdu 0,22% à 17 592,13 points.