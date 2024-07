Le vert après les chiffres américains de l'emploi

(AOF) - Les marchés américains sont attendus sur note positive après la publication du rapport sur l'emploi. Si les créations de postes ont dépassé les attentes en juin, les chiffres d'avril et de mai ont été révisés à baisse. En outre, le taux de chômage a surpris en progression. La hausse des salaires était conforme aux attentes. Ces données ont entrainé une détente sur le marché des taux. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,08% et 0,16%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en hausse au terme d'une séance écourtée à la veille de la fête nationale. Des statistiques du jour, les investisseurs ont surtout retenu des créations d'emplois décevantes dans le secteur privé et le repli inattendu de l'indice des directeurs d'achat de l'Institute of Supply Management pour le secteur non manufacturier. Elles ont entraîné un repli des taux longs. Côté valeurs, Constellation Brands a été pénalisé par la performance décevante des vins et spiritueux. L'indice S&P 500 a gagné 0,51% à 5537,02 points et le Nasdaq Composite, 0,88% à 18188,30 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les Etats-Unis ont créé 206000 postes en juin après alors que le consensus s'élevait à 190000. Les chiffres d'avril et de mai ont été révisés de 165000 à 108000 et de 272000 à 218000. Le taux de chômage a augmenté à 4,1% alors qu'il était attendu stable à 4%. Le salaire horaire a affiché une croissance de 3,9%, en ligne avec les attentes.

Les valeurs à suivre

Amazon

La Commission demande à Amazon de fournir davantage d'informations sur les mesures prises par la plateforme pour se conformer aux obligations de la loi sur les services numériques relatives à la transparence des systèmes de recommandation(...), ainsi qu'aux dispositions relatives à la tenue d'un référentiel publicitaire et à son rapport d'évaluation des risques. Amazon doit fournir les informations demandées avant le 26 juillet 2024.

Macy's

Macy's avance de plus de 2% en avant-Bourse. Arkhouse Management et Brigade Capital Management ont relevé leur offre de rachat de la chaîne de grands magasins à environ 6,9 milliards de dollars, selon le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier. Les sociétés d'investissement proposent désormais 24,80 dollars pour chaque action de Macy's qu'elles ne détiennent pas encore, ce qui représente une augmentation par rapport à la proposition de 24 dollars par action qu'elles avaient faite en mars.

Nio

Nio annonce que son conseil d'administration a approuvé la promotion du vice-président principal des finances, Stanley Yu Qu, au poste directeur financier. Le constructeur chinois de véhicules électriques précise que son prédécesseur Steven Wei Feng a présenté sa démission pour des raisons personnelles et familiales Depuis qu'il a rejoint Nio en octobre 2016, Stanley Yu Qu a fait preuve d'une solide expertise et d'un leadership dans la supervision des fonctions financières et de reporting globales de la société.

Tesla

Tesla est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après que l'Office de l'environnement de l’État allemand du Brandebourg a autorisé le démarrage anticipé de l'extension de son site de Grünheide près de Berlin. La demande déposée en juillet par le constructeur américain a été très contestée par les riverains, la protestation allant jusqu’à une tentative d’incendie commise en mars dernier. Selon le communiqué de l’Office, la capacité de production du site "doit passer du maximum actuel de 500 000 véhicules par an à 1 million de véhicules par an à l'avenir".