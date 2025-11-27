Le Venezuela révoque les droits de vol de six compagnies aériennes dans un contexte d'escalade des tensions avec les États-Unis

Le Venezuela a révoqué les droits d'exploitation de six grandes compagnies aériennes internationales qui avaient suspendu leurs vols vers le pays à la suite d'un avertissement de l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis.

L'autorité de l'aviation civile du Venezuela a révoqué les permis d'Iberia, de TAP, d'Avianca, de Latam Colombia, de Turkish Airlines et de Gol. Caracas a déclaré dans un communiqué que les transporteurs avaient "rejoint les actions de terrorisme d'État promues par les États-Unis" en interrompant "unilatéralement" les vols commerciaux.

La semaine dernière, la FAA américaine a mis en garde les principales compagnies aériennes contre une "situation potentiellement dangereuse" lorsqu'elles survolent le Venezuela en raison de "l'aggravation de la situation sécuritaire et de l'activité militaire accrue à l'intérieur ou autour" du pays.

Caracas a déclaré que l'alerte de sécurité américaine n'avait aucune autorité sur son espace aérien.

L'armée américaine déploie des forces dans les Caraïbes depuis des mois, dans un contexte de détérioration des relations avec le Venezuela, afin de lutter contre ce qu'elle considère comme le rôle du président Nicolas Maduro dans l'approvisionnement en drogues illégales qui ont tué des Américains. Nicolas Maduro a nié ces allégations et affirme que le président américain Donald Trump cherche à l'évincer.

Plusieurs compagnies aériennes internationales ont annulé les vols vers le Venezuela ces derniers jours, ignorant le délai de 48 heures fixé par Caracas pour reprendre les services.

Iberia a déclaré qu'elle souhaitait reprendre ses vols vers le Venezuela dès que toutes les conditions de sécurité seraient réunies.

Air Europa et Plus Ultra ont suspendu leurs vols mais n'ont pas vu leur permis révoqué.