Le Venezuela renonce à expulser l'ambassadrice de l'UE

CARACAS, 2 juillet (Reuters) - Le Venezuela a annoncé jeudi qu'il autorisait l'ambassadrice de l'Union européenne à rester à Caracas, revenant ainsi sur sa décision d'expulser la diplomate en raison de sanctions européennes contre des responsables vénézuéliens. Le président Nicolas Maduro avait donné lundi 72 heures à l'émissaire de l'UE, Isabel Brilhante Pedrosa, pour quitter le Venezuela. Cette décision avait été prise en réaction à des sanctions annoncées par l'UE contre 11 responsables vénézuéliens, fidèles du chef de l'Etat, accusés d'avoir nui au fonctionnement de l'Assemblée nationale contrôlée par l'opposition. Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, s'est entretenu au téléphone avec le représentant de l'UE pour la politique extérieure, Josep Borrell. A la suite de cet entretien, le ministère vénézuélien a déclaré que "la coopération entre les deux parties peut faciliter la voie du dialogue politique". (Vivian Sequera et Luc Cohen version française Bertrand Boucey)

