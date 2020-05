Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Venezuela dit détenir deux "mercenaires" US après une incursion ratée Reuters • 05/05/2020 à 04:36









par Vivian Sequera et Brian Ellsworth CARACAS, 5 mai (Reuters) - Le président vénézuélien Nicolas Maduro a déclaré lundi que les autorités avaient capturé 13 "terroristes", dont deux ressortissants américains qu'il a qualifié de mercenaires, pour leur implication présumée dans une tentative ratée d'incursion armée destinée selon lui à le chasser du pouvoir. S'exprimant dans une allocution télévisée, le dirigeant socialiste a décrit les deux ressortissants américains comme des employés de Silvercorp, une société de sécurité basée en Floride dont le patron a revendiqué la tentative d'incursion. Jordan Goudreau a déclaré plus tôt lundi à Reuters que deux ressortissants américains travaillant à ses côtés étaient détenus par les autorités vénézuéliennes. "Ce sont mes gars", a dit par téléphone cet ancien soldat de l'armée américaine, précisant qu'il s'agissait d'Aaron Berry et de Luke Denman. Dimanche, le gouvernement vénézuélien avait annoncé que des mercenaires avaient tenté d'entrer dans le pays via des bateaux rapides depuis la Colombie, dénonçant une manoeuvre soutenue par les Etats-Unis. Goudreau avait ensuite publié une vidéo dans laquelle il affirmait avoir organisé une incursion en collaboration avec un officier dissident de l'armée vénézuélienne, Javier Nieto, et que des combattants sur le terrain continuaient de mener des opérations en différents points du Venezuela. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du département d'Etat américain sur les arrestations présumées. Des représentants américains avaient auparavant rejeté toute implication du gouvernement dans l'incursion dénoncée par Caracas. Diosdado Cabello, numéro deux du Parti socialiste au pouvoir au Venezuela, a publié dans la journée sur Twitter ce qu'il a décrit comme une vidéo montrant un détenu vénézuélien, impliqué dans l'opération déchue, confirmant à un représentant non identifié que deux Américains figuraient parmi les personnes arrêtées. Une source au fait de la question a déclaré que les deux ressortissants américains avaient été capturés lundi lors d'une nouvelle vague d'arrestations et qu'ils étaient vraisemblablement aux mains des services du renseignement militaire. Elle a indiqué que ces détails provenaient de contacts chez les forces de sécurité vénézuéliennes. Le chef de file de l'opposition Juan Guaido a mis en doute les accusations du gouvernement, soulignant que Nicolas Maduro cherchait à détourner les regards alors que des événements ont ensanglanté Caracas ces derniers jours - une émeute meurtrière dans une prison et des affrontements entre bandes criminelles. L'équipe de communication de Guaido a nié des articles de presse rapportant que le chef de l'opposition avait fait appel à Silvercorp pour chasser Nicolas Maduro du pouvoir. Selon le site de la compagnie Silvercorp, Goudreau est un "vétéran hautement décoré des forces spéciales américaines" ayant combattu en Irak et en Afghanistan. (avec Matt Spetalnick et Mark Hosenbell à Washington; version française Jean Terzian)

