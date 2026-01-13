 Aller au contenu principal
Le Venezuela demande à la cour d'appel américaine d'annuler l'ordre de vente de la société mère de Citgo
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 14:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les parties représentant le Venezuela dans une vente aux enchères ordonnée par un tribunal de la société mère du raffineur Citgo Petroleum, détenu par le Venezuela, ont demandé à une cour d'appel américaine d'annuler une décision prise le mois dernier par un juge du Delaware, qui a ordonné la vente des actions à une société affiliée à Elliott Investment Management, a déclaré mardi le conseil qui supervise le raffineur.

Le conseil a déclaré que la vente aux enchères était entachée de conflits d'intérêts et d'erreurs juridiques, ce qui a compromis la neutralité requise dans le processus et réduit la valeur de Citgo. Le conseil d'administration continuera d'exercer des moyens de défense pour protéger l'entreprise, a-t-il déclaré dans un communiqué.

