Le Venezuela demande à la cour d'appel américaine d'annuler l'ordre de vente de la société mère de Citgo

Les parties représentant le Venezuela dans une vente aux enchères ordonnée par un tribunal de la société mère du raffineur Citgo Petroleum, détenu par le Venezuela, ont demandé à une cour d'appel américaine d'annuler une décision prise le mois dernier par un juge du Delaware, qui a ordonné la vente des actions à une société affiliée à Elliott Investment Management, a déclaré mardi le conseil qui supervise le raffineur.

Le conseil a déclaré que la vente aux enchères était entachée de conflits d'intérêts et d'erreurs juridiques, ce qui a compromis la neutralité requise dans le processus et réduit la valeur de Citgo. Le conseil d'administration continuera d'exercer des moyens de défense pour protéger l'entreprise, a-t-il déclaré dans un communiqué.