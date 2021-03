Le Vatican va baisser les salaires des cardinaux de 10%

(AOF) - Le Vatican est lui aussi sévèrement secoué par la crise du covid-19, qui met à mal ses finances. Pour y remédier, le pape François vient d'annoncer une réduction de 10% des salaires des cardinaux et d'autres membres du clergé travaillant au Saint-Siège, à compter du 1er avril prochain. Cette mesure devrait permettre de préserver l'emploi de l'Etat pontifical. Les employés les moins bien payés ne sont pas concernés.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.