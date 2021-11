Le variant Omicron et les mauvaises données sur la vente au détail entraînent les ETF espagnols dans leur chute

L'IBEX 35 espagnol a subi une double peine en raison des nouvelles de Moderna et des mauvaises données sur les ventes au détail.

Les inquiétudes concernant Omicron refont surface après que Stéphane Bancel, PDG de Moderna, a déclaré au Financial Times qu’il s’attendait à ce que les vaccins existants soient moins efficaces contre le nouveau variant. En conséquence, les actions européennes ont ouvert en baisse mardi, l’indice EU STOXX 600 affichant une tendance à la baisse de -1,0 % (11h00, GMT +1). L’IBEX 35 espagnol a subi une double peine en raison des nouvelles de Moderna et des mauvaises données sur les ventes au détail. L’indice est en tête des perdants parmi les principaux indices européens avec un plongeon de -2,14%.

Les ventes au détail espagnoles ont chuté de 0,7 % en glissement annuel en octobre 2021, soit le quatrième mois consécutif de contraction ou d’absence de croissance, les inquiétudes liées à la pandémie et son impact sur l’économie continuant de peser sur la consommation. Le commerce alimentaire a baissé de 0,6% (contre 1,0% en septembre). Le commerce non alimentaire a diminué de 3,2% (contre -1,8% en septembre), en raison de la baisse des achats d’équipement ménager (-4,5% contre -1,9%) et des autres biens (-3,2% contre -2,3%). En revanche, les achats d’équipements personnels ont augmenté plus rapidement (19,6% vs 15,8%).

Les ETF espagnols sont tirés vers le bas avec Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF, Xtrackers Spain UCITS ETF et BBVA Accion IBEX 35 ETF en baisse de -1,81%, -1,25% et -1,94% respectivement.

