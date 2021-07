Le variant Delta fait tomber le dollar australien au plus bas depuis huit mois

(AOF) - Le dollar australien cède 0,8% à 0,7337 dollar américain ce soir pour atteindre son plus bas niveau depuis mi-novembre 2020. La devise australienne est pénalisée par l'accélération de la propagation du variant Delta en zone Asie Pacifique alors que l'Indonésie est aujourd'hui le pays qui comptabilise le plus de nouveaux cas de coronavirus au monde. Après Sydney, Melbourne a décidé jeudi dernier le rétablissement pour cinq jours de mesures de confinement. Plus de la moitié des 25 millions d'habitants de l'Australie sont confinés.