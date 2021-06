Le variant Delta cause des soucis aux marchés

Les marchés européens reculaient mercredi matin, anxieux face à la propagation du variant Delta qui met à mal l'industrie du voyage, en attendant des statistiques majeures pour clore le semestre.

Vers 08H45 GMT, le rouge dominait toute l'Europe. Paris refluait de 1,05%, Francfort de 0,80%, Londres de 0,67% et Milan de 0,90%.

"Le variant Delta voyage dans le monde à une vitesse inquiétante, venant entraver à nouveau les perspectives de reprise économique", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote, soulagée toutefois par "des taux super bas" et "des politiques monétaires extrêmement accomodantes".

Mardi à Wall Street, la confiance des consommateurs américains supérieure aux prévisions a permis en revanche aux indices américains Nasdaq et S&P 500 de rafraîchir leurs records.

L'Asie a de son côté peu réagi au léger ralentissement de l'activité manufacturière en Chine ce mois-ci, le résultat étant sensiblement supérieur à la prévision du consensus (50,9 points contre 50,8 attendu). Hong Kong a fini en baisse de 0,6%, Shanghai en hausse de 0,5%. A Tokyo, l'indice Nikkei a fini proche de l'équilibre (-0,07%).

"Au cours des prochaines 24 heures, l'attention des investisseurs devrait se porter sur les prix du pétrole" avec une "focalisation sur la réunion de l'OPEP+", prévient Milan Cuktovic, analyste pour Axi.

Avant cela, les agents économiques et financiers attendent en fin de matinée la première estimation de l'inflation en zone euro de juin avant de se pencher sur l'enquête ADP, prélude au rapport officiel sur l'emploi aux Etats-Unis attendu vendredi.

Ces statistiques sont d'importance car elles pourraient influencer les décisions à venir des banques centrales américaine et européenne jusqu'ici très accommodantes pour soutenir la croissance en dépit d'une poussée de l'inflation.

"S'il y a bien une question qui va hanter nos soirées lors du deuxième semestre 2021, c'est celle de savoir si l'inflation sera transitoire, comme l'affirment les banques centrales, ou permanente", écrit John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

"Cette question est clé, car elle déterminera l'évolution de la politique monétaire de ces prochaines années", explique-t-il, à savoir qu'en cas d'inflation persistante, "la Fed devra resserrer sa politique de manière plus agressive que prévu, ce qui pourrait déclencher une forte hausse des rendements et/ou une chute des prix des actifs plus risqués".

Les investisseurs restaient vigilants face à la propagation fulgurante du variant Delta qui a contraint plusieurs gouvernements d'Asie, d'Australie, d'Europe et d'Amérique latine à imposer de nouvelles restrictions.

L'effondrement du tourisme international dû à la pandémie de Covid-19 pourrait entraîner une perte de plus de 4.000 milliards de dollars pour le PIB mondial sur les années 2020 et 2021, selon un rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced)

L'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies (OMT) estime que 100 à 120 millions d'emplois directs liés au tourisme sont menacés.

L'industrie du voyage sous le coup du variant Delta

Le transport aérien continuait d'être laminé par la flambée des contaminations dues au variant Delta: A Paris, Air France KLM chutait de 3,44% à 3,98 euros, ADP descendait de 1,86% à 110,60 euros. A Francfort, Lufthansa reculait de 1,67 à 9,28 euros.

Dans le secteur du tourisme, le français Accor cédait 1,19% à 30,76 euros, Voyageurs du Monde -0,69% à 85,80 euros. A Londres, Tui lâchait 1,01% à 361 pence.

Le pétrole reflue avant l'Opep

Les cours de l'or noir pâtissaient mercredi matin de la situation sanitaire qui s'envenime à la veille du sommet de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de leurs alliés via l'accord Opep+.

Les membres du cartel des pays producteurs de pétrole emmené par l'Arabie saoudite et la Russie se retrouvent jeudi pour statuer sur leurs niveaux de production à compter du mois d'août.

Vers 08H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août perdait 0,31% à 74,06 dollars.

A New York, le baril de WTI pour le même mois s'effritait de 0,04% à 72,95 dollars.

L'euro se stabilisait face au billet vert (-0,04%) à 1,1895 dollar.

Le bitcoin se repliait de 2,50% à 35.260 dollars.

bur-pan/tsq/sr