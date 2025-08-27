Le vaisseau spatial Starship de SpaceX décolle lors d'un test clé pour surmonter les échecs du passé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
SpaceX, la société d'Elon Musk, a lancé mardi sa fusée géante Starship pour un dixième vol d'essai visant à surmonter les échecs de développement et à franchir des étapes techniques longtemps recherchées, essentielles à la conception réutilisable de la fusée martienne.
