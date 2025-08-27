 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le vaisseau spatial Starship de SpaceX décolle lors d'un test clé pour surmonter les échecs du passé
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 01:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SpaceX, la société d'Elon Musk, a lancé mardi sa fusée géante Starship pour un dixième vol d'essai visant à surmonter les échecs de développement et à franchir des étapes techniques longtemps recherchées, essentielles à la conception réutilisable de la fusée martienne.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

