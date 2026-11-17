Le vaccin de Sellas prolonge la survie dans le cadre d'un essai clinique sur le cancer du sang ; le cours de l'action s'envole

Le développeur de médicaments Sellas Life Sciences SLS.O a déclaré mardi que son vaccin expérimental contre un type de cancer du sang avait permis aux patients de vivre nettement plus longtemps lors d'un essai clinique de phase avancée, ce qui a entraîné une hausse record du cours de son action en une seule journée.

Ce vaccin, appelé galinpepimut-S ou GPS, a été testé chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (AML), qui étaient en rémission après un traitement anticancéreux mais ne pouvaient pas bénéficier d’une greffe de moelle osseuse ou de cellules souches.

La LAM est un cancer agressif du sang et de la moelle osseuse, et les patients chez qui la maladie réapparaît après un traitement disposent souvent d’options thérapeutiques limitées.

Dans cette étude portant sur 126 patients, le GPS a réduit le risque de décès de 41% par rapport au meilleur traitement disponible, a déclaré Sellas. Les patients traités par le vaccin ont survécu en moyenne 24 mois, contre 14,7 mois pour ceux du groupe témoin.

Le vaccin agit en entraînant le système immunitaire de l’organisme à détecter et à attaquer les cellules leucémiques résiduelles porteuses d’une protéine appelée WT1.

Pour les patients fragilisés “déjà mis à rude épreuve par des cycles antérieurs de chimiothérapie intensive, leur offrir une espérance de vie plus longue sans augmenter la toxicité systémique serait tout simplement révolutionnaire”, a déclaré le directeur général Angelos Stergiou lors d’une conférence téléphonique.

Selon l’American Cancer Society, environ 22 720 personnes recevront un diagnostic de LAM et environ 11 500 devraient décéder des suites de cette maladie en 2026. La LAM représente 1 cas de leucémie sur 3 chez les adultes.

Le cours de l’action Sellas a plus que triplé, atteignant 22,93 dollars. Si cette hausse se confirme, la société verrait sa capitalisation boursière augmenter d’environ 3,1 milliards de dollars.

Le résultat de l’essai était “d’une importance clinique incroyable”, a déclaré James Molloy, analyste chez Alliance Global Partners. “Nous pensons que le GPS devrait bénéficier d’une autorisation accélérée en 2027 en monothérapie… et qu’il pourrait également faire l’objet d’une utilisation hors AMM significative à un stade plus précoce du schéma thérapeutique.”

Sellas prévoit de rencontrer la FDA américaine pour discuter d’une stratégie de dépôt accéléré, dans le but de soumettre une demande d’autorisation au cours du premier semestre 2027.

La société new-yorkaise a indiqué que le vaccin était globalement bien toléré et ne soulevait aucune nouvelle préoccupation en matière de sécurité.