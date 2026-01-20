Le vaccin de Moderna et Merck contre le cancer de la peau montre des bénéfices durables lors d'un suivi à long terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2 à 5)

Moderna MRNA.O et Merck MRK.N ont déclaré mardi que leur vaccin expérimental pour un type grave de cancer de la peau, lorsqu'il est utilisé avec Keytruda, réduit le risque de récidive ou de décès de 49% dans un essai de phase intermédiaire basé sur un suivi de cinq ans.

L'amélioration de la survie sans récidive était cohérente avec les données rapportées au bout de trois ans, en 2023.

Le vaccin, appelé intismeran autogène, a été testé chez des patients atteints de mélanome à haut risque et ayant subi une ablation chirurgicale de leur tumeur. Il est conçu spécifiquement pour chaque patient en fonction de la signature génétique unique de sa tumeur.

Le traitement agit en entraînant le système immunitaire à reconnaître et à attaquer les cellules cancéreuses. Lorsqu'il est administré avec Keytruda, un médicament d'immunothérapie qui supprime les freins du système immunitaire, l'association vise à la fois à activer et à soutenir la réponse de l'organisme à la lutte contre le cancer.

Moderna et Merck mènent actuellement huit études de plus grande envergure pour tester le traitement combiné dans différents types de cancer, notamment le cancer du poumon, de la vessie et du rein.