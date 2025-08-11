Le vaccin anticancéreux d'IO Biotech montre une amélioration dans le cadre d'une étude de phase tardive

IO Biotech IOBT.O a déclaré lundi que son vaccin expérimental contre le cancer, en combinaison avec le Keytruda de Merck MRK.N , a montré une amélioration dans un objectif d'étude de stade avancé, mais qui n'était pas statistiquement significative.

Le vaccin a été testé sur 407 patients atteints d'un cancer de la peau avancé.

La société a déclaré qu'elle prévoyait de rencontrer la Food and Drug Administration américaine cet automne pour discuter des données et des prochaines étapes en vue d'une éventuelle demande d'autorisation.