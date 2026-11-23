Le TSX rebondit grâce à la remontée des valeurs minières ; le retour du directeur général de Nvidia stimule le secteur technologique

par Utkarsh Hathi

Le principal indice boursier canadien a rebondi lundi, les valeurs minières ayant progressé grâce à la hausse des cours de l'or, tandis que les valeurs technologiques ont également bénéficié d'un coup de pouce après la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia, ravivant l'optimisme autour du secteur de l'intelligence artificielle .

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE gagnait 2,78 % à 34 111,75 points à 10 h 08 (heure de l'Est) (15 h 08 GMT), se redressant après être entré en phase de correction vendredi .

Le secteur des matériaux, notamment les mines métalliques .GSPTTMT , a bondi de 6,2 %, les cours de l'or s'étant redressés après avoir atteint leur plus bas niveau depuis un an, tandis que les cours de l'argent ont également fortement progressé GOL/

Nvidia NVDA.O , figure de proue du secteur des puces électroniques, a réintégré Jensen Huang à son poste de directeur général après s'être assuré qu'il ne représentait pas un risque pour la sécurité nationale

"C'est un autre exemple qui montre que les investisseurs ne doivent pas réagir de manière émotionnelle à ce qu'ils entendent. Car la situation peut changer en un clin d'œil, d'un instant à l'autre", a déclaré Allan Small, conseiller en investissement senior chez Allan Small Financial Group, au sein d'iA Private Wealth.

Cette nouvelle a fait grimper de 6,6 % l'indice Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique , les valeurs liées à l'IA ayant rebondi après plusieurs semaines difficiles

L' .SPTTTK des valeurs technologiques canadiennes a progressé de 5,5 %, Celestica CLS.TO , fournisseur de solutions matérielles pour centres de données, enregistrant une hausse de 11 %

La société de commerce en ligne Shopify a bondi de 8,6 %

Le secteur financier .SPTTFS , qui pèse le plus lourd dans l'indice , a progressé de 2,5 %

Les valeurs énergétiques .SPTTEN sont restées stables, les cours du pétrole reculant de 2 % en raison d'une augmentation des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient et de la remise en service d'un oléoduc libyen O/R

Les ventes des industries manufacturières canadiennes ont très probablement progressé de 2,3 % en octobre, principalement grâce à la hausse des ventes dans les sous-secteurs des produits pétroliers et charbonniers ainsi que des métaux de base, a indiqué Statistique Canada lundi dans une estimation préliminaire

Les investisseurs attendent également les données de l'indice américain des dépenses de consommation des ménages (PCE) , qui seront publiées plus tard dans la semaine, afin d'y trouver des indices sur l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale

Selon les données de LSEG, les marchés anticipent une hausse certaine des taux de 25 points de base par la Fed en décembre, ainsi qu'une probabilité quasi certaine (90 %) d'une hausse des taux par la Banque du Canada

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