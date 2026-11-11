Le TSX progresse grâce à la remontée du secteur technologique, tirée par CoreWeave, et aux gains enregistrés dans le secteur de l'énergie

par Anand Gopal R

Le principal indice boursier canadien a progressé mercredi, les bons résultats de la société américaine de cloud computing CoreWeave ayant ravivé l'enthousiasme pour les valeurs liées à l'IA, tandis que le rebond des cours du pétrole a contribué à soutenir les valeurs énergétiques.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE gagnait 0,53 % à 36.363,05 points à 10h44 (heure de l'Est), soit 15h44 GMT.

Les valeurs technologiques canadiennes .SPTTTK ont grimpé de 1,8 %, Celestica CLS.TO et BlackBerry BB.TO progressant respectivement de 7,5 % et 4,3 %

CoreWeave CRWV.O , qui s'était retrouvée au cœur d'une récente vague de ventes liées à l'IA, a publié mardi soir de solides résultats trimestriels , contribuant ainsi à apaiser les inquiétudes concernant les dépenses importantes dans le domaine de l'IA à un moment où les coûts d'emprunt sont en hausse

La société NVDA.O soutenue par Nvidia, dont les actions ont progressé de 21,4 %, a déclaré qu'elle prévoyait d'atteindre le seuil de rentabilité au premier semestre 2028

“Nous avons subi un choc important la semaine dernière, mais nous sommes en train de nous en remettre. Cette semaine, nous avons également la nouvelle majeure de l'introduction en bourse d'Anthropic. Je pense qu'il y aura un effort concerté pour maintenir les marchés à un niveau élevé afin que cette introduction se déroule sans accroc”, a déclaré Greg Taylor, directeur des investissements chez PenderFund Capital Management

Le secteur de l'énergie .SPTTEN a progressé de 2,2 % , dans le sillage d'une hausse de 3,4 % du Brent LCOc1 après que le chef de la sécurité iranienne a déclaré que Téhéran ne permettrait pas qu'une seule particule de matière nucléaire enrichie quitte le pays O/R

Parmi les valeurs, CCL Industries CCLb.TO , spécialiste des étiquettes et des emballages, a progressé de 2,6 % après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires trimestriel

Boyd Group BYD.TO a chuté de 11,1 % après que l'opérateur spécialisé dans la réparation de carrosserie automobile a manqué les estimations de bénéfice ajusté pour le troisième trimestre

Lithium Americas LAC.TO a chuté de 7,8 % après avoir revu à la hausse son estimation des coûts pour la première phase de son projet de lithium Thacker Pass, dans le Nevada, de 31 %, à 3,83 milliards de dollars, invoquant une hausse des coûts de main-d'œuvre, de construction et de logistique

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