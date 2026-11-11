Le tribunal électoral brésilien inflige une amende à Meta, mais ne constate aucun parti pris électoral délibéré

L'autorité électorale brésilienne a infligé une amende de 7,5 millions de reais (1,34 million de dollars) à Facebook, filiale de Meta META.O , pour ne pas s'être pleinement conformée aux ordonnances judiciaires lors de la campagne pour le second tour de l'élection présidentielle du mois dernier , mais a précisé qu'il n'y avait pour l'instant aucune preuve que l'entreprise ait agi délibérément pour influencer le résultat.

Dans une décision unanime, la plus haute juridiction électorale du pays (TSE) a statué mardi que Facebook n’avait pas satisfait de manière adéquate aux exigences de la justice concernant les allégations selon lesquelles sa plateforme traitait différemment les contenus des campagnes rivales du président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva et du sénateur de droite Flávio Bolsonaro.

La coalition de Lula avait déposé une plainte avant le scrutin, alléguant des restrictions à la diffusion de ses publications, l’activité de comptes prétendument non authentiques, des défaillances dans l’identification des contenus générés par l’IA et des asymétries dans le fonctionnement des outils de Meta.

Meta a indiqué au tribunal le mois dernier avoir adopté des mesures afin de garantir un traitement équitable des deux campagnes.

“Meta respecte la loi électorale brésilienne et applique les mêmes règles à tous les candidats et à tous les partis. Nous continuerons à présenter les faits et à nous défendre contre les allégations mensongères dans le cadre de la procédure judiciaire en cours,” a déclaré Meta dans un communiqué mercredi.

Le tribunal a indiqué que Meta avait fourni certaines informations et certains documents concernant ces mesures, mais a constaté que certaines parties de ses injonctions n’avaient pas été respectées, n’avaient été que partiellement exécutées ou l’avaient été après l’expiration des délais.

“Les dossiers contiennent des défaillances techniques reconnues par Facebook lui-même, mais aucun élément ne nous permet de conclure, à titre préliminaire, qu’il y ait eu une action délibérée visant à fausser le résultat de l’élection,” a écrit le juge Marco Aurelio Bellizze dans son arrêt.

“Une telle conclusion nécessiterait des preuves solides, qui devraient être produites dans le cadre d’une procédure judiciaire appropriée,” a-t-il ajouté.

Selon M. Bellizze, le montant de l’amende tenait compte du comportement global de Meta dans sa réponse aux ordonnances du tribunal, notamment les retards, les informations incomplètes et les difficultés rencontrées pour vérifier certaines des données fournies.

Le montant correspond à trois amendes journalières de 500.000 reais entre le 17 et le 19 octobre, et à six jours d’amendes d’un million de reais par jour entre le 20 et le 25 octobre, période durant laquelle Lula a remporté de manière inattendue sa réélection face à Bolsonaro après que son équipe eut mobilisé une vaste campagne sur les réseaux sociaux .

Lula s'est depuis longtemps engagé à renforcer la réglementation des réseaux sociaux dans le pays. Dans son discours de victoire, il a déclaré: “Nous avons dû surmonter l'ingérence étrangère dans l'élection, provenant de l'extérieur via des plateformes numériques que nous devrons réglementer.”

(1 dollar = 5,5832 reais)