Le Trésor US prévoit d'emprunter la somme record de $3.000 mds au T2

WASHINGTON, 4 mai (Reuters) - Le Trésor américain a annoncé lundi qu'il prévoyait d'émettre pour près de 3.000 milliards de dollars (environ 2.750 milliards d'euros) d'emprunts au deuxième trimestre, un record, alors que l'administration fédérale aux Etats-Unis s'efforce de soutenir l'économie face aux conséquences de l'épidémie de nouveau coronavirus. Exactement de 2.999 milliards, ce montant est plus de cinq fois supérieur à ce que le Trésor a jamais emprunté sur un seul trimestre, en 2008, et il est aussi supérieur au montant maximal jamais emprunté sur l'ensemble d'une année fiscale, 1.800 milliards en 2009. "C'est plus important que ce que nous ferions habituellement en une année", a dit un responsable du Trésor. Par comparaison, les émissions nettes du Trésor américain ont été lors du dernier exercice fiscal de 1.820 milliards de dollars. Lors de sa précédente estimation début février, alors que le nouveau coronavirus semblait encore être une menace hypothétique pour les Etats-Unis, le Trésor prévoyait au contraire de rembourser davantage qu'il n'emprunterait, avec un solde net négatif de 56 milliards de dollars d'emprunts sur la période avril-juin. Les détails de ces opérations de financement du deuxième trimestre devraient être présentés mercredi. En février, la Trésor avait déclaré qu'il présenterait en mai les détails d'une nouvelle adjudication de titres à 20 ans. Le montant annoncé lundi pourrait susciter des interrogations sur la capacité du marché à absorber un volume aussi colossal d'obligations souveraines en seulement trois mois. Le Trésor américain a emprunté 477 milliards de dollars sur les marchés au premier trimestre et prévoit d'émettre pour 677 milliards d'obligations au troisième. (Dan Burns, avec Karen Pierog à Chicago et Ross Kerber à Boston version française Bertrand Boucey)

