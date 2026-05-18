Le Trésor américain et la société indienne Adani Enterprises parviennent à un accord concernant des violations présumées des sanctions contre l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation et ajout de contexte tout au long du texte) par Dan Rosenzweig-Ziff

Le gouvernement américain a déclaré lundi que la société indienne Adani Enterprises

ADEL.NS avait accepté de verser 275 millions de dollars pour régler des allégations de violation des sanctions concernant l'Iran, alors que l'administration Trump s'efforce de résoudre plusieurs affaires impliquant le milliardaire indien Gautam Adani.

Le département du Trésor américain a déclaré qu'Adani Enterprises avait acheté des cargaisons de gaz de pétrole liquéfié auprès d'un négociant basé à Dubaï qui prétendait fournir du gaz omanais et irakien, alors qu'il provenait en réalité d'Iran. Adani est le fondateur et président de la société.

La Commission américaine des opérations boursières (SEC) a, de son côté, réglé à l'amiable une action civile contre Adani concernant un complot présumé visant à corrompre des fonctionnaires du gouvernement indien, comme l'ont révélé des documents judiciaires la semaine dernière, bien que cette décision soit soumise à l'approbation du tribunal.

Le ministère de la Justice est également sur le point d'abandonner les accusations pénales de fraude à l'encontre d'Adani, qui a promis d'investir 10 milliards de dollars dans l'économie américaine, selon deux sources proches du dossier. Cet abandon pourrait intervenir dès lundi matin, a déclaré l'une des sources.

Les procureurs américains avaient inculpé Adani pour avoir prétendument accepté de verser 265 millions de dollars de pots-de-vin à des fonctionnaires du gouvernement indien afin que son entreprise obtienne l'autorisation de développer la plus grande centrale solaire d'Inde.

Adani et ses complices présumés ont levé plus de 3 milliards de dollars sous forme de prêts et d'obligations en dissimulant leurs agissements de corruption aux prêteurs et aux investisseurs, ont déclaré les procureurs. Le groupe Adani, un conglomérat qui comprend Adani Enterprises, a toujours nié toute malversation.

Adani, un proche allié du Premier ministre indien Narendra Modi, figure parmi les personnes les plus riches du monde, avec une fortune estimée à 82 milliards de dollars, selon le magazine Forbes.