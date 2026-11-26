Capgemini annonce le succès de son treizième plan d'actionnariat salarié, qui a réuni plus de 37 000 souscripteurs dans les 37 pays participants et fait une nouvelle fois l'objet d'une sursouscription.

L'augmentation de capital qui en résulte représente 1,8% du capital social du groupe de services informatiques et permettra de maintenir la part de l'actionnariat salarié autour de 8%.

Au total, trois millions d'actions nouvelles ont été souscrites au prix unitaire de 106,89 euros, soit une décote de 12,5% par rapport au prix de référence de 122,15 euros. L'augmentation de capital correspondante, d'un montant de 321 millions d'euros, devrait être effective le 17 décembre prochain.

Cette opération n'entraînera aucune dilution pour les actionnaires existants, Capgemini ayant procédé au rachat de trois millions de ses propres actions en vue de leur annulation, pour un montant total de 367 millions d'euros, à un prix moyen de 122,19 euros par titre.