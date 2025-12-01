Le Treasury Wine australien signale une dépréciation des actifs américains, les actions atteignent leur niveau le plus bas depuis dix ans

La société australienne Treasury Wine Estates TWE.AX a déclaré lundi qu'elle s'attendait à constater une dépréciation non monétaire de ses actifs basés aux États-Unis, et que la totalité des 687,4 millions de dollars australiens (450,25 millions de dollars) de son fonds de commerce pour la région serait probablement dépréciée, ce qui a fait chuter ses actions à leur plus bas niveau depuis plus de dix ans.

Cette réduction de valeur fait suite à l'adoption d'hypothèses de croissance à long terme plus prudentes pour ses activités dans les Amériques, a déclaré la société. Les actions du plus grand producteur de vin indépendant du pays ont chuté de 6,4 % à 5,45 dollars australiens dans les premiers échanges, atteignant leur niveau le plus bas depuis août 2015. L'indice de référence plus large S&P/ASX 200 .AXJO était largement stable à 2331 GMT.

Le montant final de la dépréciation et l'allocation aux actifs seront conclus dans le cadre de ses résultats intermédiaires de 2026, a déclaré le vigneron.

Dans son rapport annuel, Treasury a indiqué qu'une réduction annuelle de 11 % des flux de trésorerie futurs de l'activité Amériques ramènerait la capacité de dépréciation à zéro.

Alors que les grandes marques telles que DAOU, Frank Family Vineyards et Matua continuent de surperformer le marché, Treasury a adopté des hypothèses de croissance du marché à long terme plus conservatrices, a déclaré la société lundi.

Les hypothèses plus strictes réduiront les taux de croissance des bénéfices à long terme, ce qui aura un impact sur les résultats des unités Treasury Americas et Treasury Collective - Americas, a-t-elle ajouté.

La société s'attend à ce que la dépréciation entraîne au moins une annulation complète du goodwill des Amériques, qui s'élevait à 687,4 millions de dollars australiens au 30 juin, et à ce qu'elle ait un impact potentiel sur d'autres actifs. En octobre, Treasury a retiré ses prévisions de bénéfices pour 2026 et suspendu un rachat d'actions de 200 millions de dollars australiens, citant la faiblesse des ventes de ses vins phares Penfolds en Chine et les difficultés de distribution aux États-Unis.

(1 dollar = 1,5267 dollar australien)