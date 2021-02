Le transport sauve un CAC 40 tiré à hue et à dia

(AOF) - Si le marché parisien a terminé en légère hausse, tous les indices européens n'ont pas eu cette chance. L'indice CAC 40 a finalement gagné 0,22% 5 779,84 points après avoir hésité entre hausse et baisse tout au long de la séance. En revanche, l'EuroStoxx50 a cédé 0,40% à 3 685 points. Wall Street était aussi orienté à la baisse, en particulier le Nasdaq Composite, qui perd 1,7% vers 17h30. Le Dow Jones, plus proche du CAC 40 par sa composition, reculait de 0,3%.

Les marchés ont continué de souffrir de la hausse des taux d'intérêt à long terme. Si le taux américain à 10 ans se tassait à 1,35%, son comparable allemand a progressé de 3 points de base à -0,31%.

Interrogé par la Commission bancaire du Sénat sur son message au marché, le président de la Fed, Jerome Powell, a souligné qu'il y "avait encore un long chemin à parcourir " pour retrouver les 10 millions d'emplois perdus en raison de la pandémie. Il a précisé que la Fed agirait " prudemment et patiemment et en avertissant largement à l'avance ".

Si le CAC 40 a surperformé aujourd'hui grâce à sa composition. L'indice parisien est en effet bien doté en valeurs liées à l'aéronautique et au transport, plus généralement. Airbus, Safran et Alstom ont gagné respectivement 3,3%, 3,3% et 2,7% car les campagnes de vaccination font entrevoir le début de la fin des confinements.

Les valeurs technologiques, à l'image de Dassault Systèmes (-1,99%), STMicroelectronics (-1,7%) et Capgemini (-1,3%), ont a contrario pesé sur le marché parisien.