Le transport maritime, le carbone et les combustibles fossiles figurent parmi les meilleurs ETF de l’année

Le championnat de Formule 1 2021 a été éprouvant pour les nerfs et a été remporté in extremis dans l’une des finales les plus dramatiques qui soient. Ce n’est toutefois pas le cas de l’ETF le plus performant de l’année, qui a pris la tête du classement très tôt en 2021.

Le Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) prend la première place du podium, enregistrant +215% depuis le début de l’année. Le fonds investit dans des contrats à terme de fret axés exclusivement sur le transport maritime de vrac sec. L’année a vu l’indice principal du fret maritime en vrac sec de la Baltic Exchange atteindre son plus haut niveau en 13 ans à la fin du mois de septembre, soutenu par une demande robuste dans tous les segments de navires, et une offre restreinte en raison de la congestion des ports dans le monde entier.

Le KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) arrive en deuxième position avec des gains de +105 %. Le fonds investit dans des contrats à terme sur les crédits carbone, couvrant les principaux programmes de plafonnement et d’échange européens et nord-américains : European Union Allowances (EUA), California Carbon Allowances (CCA) et Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI). Les gains proviennent principalement de l’envolée du prix du carbone de référence de l’UE, qui a atteint un nouveau sommet historique de 88,88 euros par tonne métrique la semaine dernière (contrat du 21 décembre). La demande de quotas a atteint un pic après qu’une crise de l’approvisionnement en gaz naturel a incité les entreprises de services publics à se tourner vers le pétrole et le charbon pour répondre à la demande. Les prix ont encore augmenté après que les dirigeants mondiaux ont renouvelé leurs engagements en matière de décarbonisation lors du sommet annuel sur le changement climatique (COP26) de cette année.

En troisième position figure le First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund ETF (FCG*) avec des gains de +94%. Ce fonds investit dans les actions cotées aux États-Unis de sociétés impliquées dans l’exploration et la production de gaz naturel. L’ETF s’est envolé après que les sociétés de gaz naturel ont bénéficié de la demande massive de cette matière première dans un contexte d’offre limitée.

D’autres ETF se sont hissés parmi les 10 premiers cette année, notamment le Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF – PXE (+90%), North Shore Global Uranium Mining ETF – URNM (+78%), VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF – VE41 (+75%), Horizons S&P/TSX Capped Energy Index ETF – HXE (+74%), iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF – XEG (+74%), Horizons Enhanced Income Energy ETF – HEE (+73%) et Invesco DWA Energy Momentum ETF – PXI (+71%), une nette domination du secteur du pétrole et du gaz conventionnels cette année.

