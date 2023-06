Le transport aérien international retrouve des couleurs

Cette reprise vigoureuse du trafic, à la faveur notamment de la réouverture de la Chine, devrait se traduire par d'importants bénéfices pour les transporteurs. L'Iata a plus que doublé ses prévisions de bénéfices nets pour 2023, passant de 4,7 milliards à 9,8 milliards de dollars (4,40 milliards à 9,17 milliards d'euros).

(AOF) - Les compagnies aériennes internationales ont pratiquement retrouvé leur niveau de trafic d'avant-Covid. Un redressement nettement plus rapide que prévu, permis par le retour en force des passagers partout dans le monde. Elles s'attendent à transporter 4,35 milliards de passagers dans le monde cette année, non loin du record de 4,54 milliards de 2019, avant la pandémie, selon l'Association internationale du transport aérien.

