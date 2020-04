Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le transfert de six patients français en République tchèque annulé Reuters • 06/04/2020 à 17:28









PARIS, 6 avril (Reuters) - L'ambassade de France en République tchèque a annoncé lundi l'annulation du transfert de six patients français atteints par le coronavirus vers un hôpital tchèque en raison de "l'amélioration" de la situation dans les hôpitaux dans l'est de la France. "Encore mille fois merci au Premier ministre tchèque Andrej Babis", indique l'ambassade sur son compte Twitter. "La situation dans l'est de la France s'améliore, le Premier ministre Edouard Philippe a informé Andrej Babis que les six patients pouvaient être traités sur place et ne seraient pas transférés." Ce transfert des patients français vers l'hôpital universitaire de Brno, la deuxième ville de pays, avait été annoncé dimanche par le Premier ministre tchèque . "La situation en terme de lits à pourvoir évolue très vite en France et dans les autres pays", a expliqué une source gouvernementale française. "Ce que le ministère de la Santé a su hier c'est que des lits étaient disponibles à Nancy, le Premier ministre a parlé avec le Premier ministre tchèque qui a compris". "Les lits qui se libèrent, on ne le sait pas forcément à deux jours près et les Tchèques nous avaient fait cette offre il y a 4 jours", a ajouté cette source. Les transferts de patients en réanimation se sont multipliés ces derniers jours vers l'ouest et le sud-ouest de la France pour tenter de soulager les services de santé du Grand-Est et d'Ile-de-France, deux régions particulièrement éprouvées par l'épidémie de coronavirus. D'autres transferts de patients français ont également été organisés vers des pays limitrophes, en Allemagne, en Suisse ou encore au Luxembourg. (Marine Pennetier, avec Michel Rose, édité par Jean-Michel Bélot)

