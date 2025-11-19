 Aller au contenu principal
Le traitement oral de Merck contre le VIH atteint son objectif principal dans une étude de phase avancée
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 12:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans les paragraphes 2-3)

Merck MRK.N a déclaré mercredi que son traitement oral expérimental contre le VIH avait atteint l'objectif principal d'un essai en phase finale.

La société a déclaré que le traitement est un régime à deux médicaments, administré une fois par jour, à base de doravirine/islatravir, qui n'était pas inférieur à un régime à trois médicaments chez les adultes infectés par le VIH-1 qui n'avaient pas reçu de traitement antirétroviral auparavant.

La société basée à Rahway, dans le New Jersey, prévoit de présenter les résultats détaillés de cet essai lors d'une prochaine réunion médicale et de soumettre des demandes incluant ces données aux autorités sanitaires.

