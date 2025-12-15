Le traitement expérimental de Gilead contre le VIH atteint son objectif principal lors d'un essai de phase avancée

Gilead Sciences GILD.O a déclaré lundi que son traitement expérimental contre le VIH avait atteint l'objectif principal d'un essai de phase avancée.

Le schéma thérapeutique pourrait élargir les options de traitement et aider les personnes atteintes du VIH à contrôler le virus à long terme, a déclaré la société.

Dans l'étude, une combinaison de bictégravir et de lénacapavir en un seul comprimé par jour s'est avérée aussi efficace que la pilule anti-VIH existante de Gilead, Biktarvy, chez les patients dont le virus était déjà supprimé.

Le bictégravir est un médicament anti-VIH largement recommandé, connu sous le nom d'inhibiteur du transfert de brin d'intégrase, et n'est utilisé qu'en association avec d'autres médicaments antirétroviraux.

Le lénacapavir est autorisé dans plusieurs pays pour la prévention du VIH par voie sexuelle chez les adultes et les adolescents exposés au risque d'infection.