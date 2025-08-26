 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le traitement d'un trouble immunitaire rare de Regeneron atteint l'objectif principal de l'essai de phase avancée
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 13:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans les paragraphes 2 à 4)

Regeneron Pharmaceuticals REGN.O a déclaré mardi que sa thérapie expérimentale pour traiter les patients atteints d'un trouble immunitaire rare avait atteint l'objectif principal d'une étude en phase finale.

Le traitement, le cemdisiran, a permis de réduire la gravité de la myasthénie généralisée chez les adultes et d'améliorer les activités fonctionnelles, par rapport au placebo, a déclaré le fabricant de médicaments.

La myasthénie généralisée est causée par une réaction immunitaire anormale dans laquelle le corps s'attaque par erreur à lui-même, affaiblissant les muscles squelettiques, en particulier ceux qui contrôlent les yeux, la bouche, la gorge et les membres, ce qui entraîne de la fatigue et des difficultés à avaler et à respirer.

L'entreprise prévoit de soumettre une demande de mise sur le marché de la thérapie à la Food and Drug Administration américaine au cours du premier trimestre 2026.

