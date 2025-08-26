Le traitement d'un trouble immunitaire rare de Regeneron atteint l'objectif principal de l'essai de phase avancée

(Ajout de détails dans les paragraphes 2 à 4)

Regeneron Pharmaceuticals REGN.O a déclaré mardi que sa thérapie expérimentale pour traiter les patients atteints d'un trouble immunitaire rare avait atteint l'objectif principal d'une étude en phase finale.

Le traitement, le cemdisiran, a permis de réduire la gravité de la myasthénie généralisée chez les adultes et d'améliorer les activités fonctionnelles, par rapport au placebo, a déclaré le fabricant de médicaments.

La myasthénie généralisée est causée par une réaction immunitaire anormale dans laquelle le corps s'attaque par erreur à lui-même, affaiblissant les muscles squelettiques, en particulier ceux qui contrôlent les yeux, la bouche, la gorge et les membres, ce qui entraîne de la fatigue et des difficultés à avaler et à respirer.

L'entreprise prévoit de soumettre une demande de mise sur le marché de la thérapie à la Food and Drug Administration américaine au cours du premier trimestre 2026.