Le traitement d'un trouble immunitaire rare de Regeneron atteint l'objectif principal de l'essai de phase avancée

Regeneron Pharmaceuticals REGN.O a déclaré mardi que sa thérapie expérimentale pour traiter les patients atteints d'un trouble immunitaire rare avait atteint l'objectif principal d'une étude en phase finale.
Le traitement, le cemdisiran, a permis de réduire la gravité de la myasthénie généralisée chez les adultes et d'améliorer les activités fonctionnelles, par rapport au placebo, a déclaré le fabricant de médicaments.
La myasthénie généralisée est causée par une réaction immunitaire anormale dans laquelle le corps s'attaque par erreur à lui-même, affaiblissant les muscles squelettiques, en particulier ceux qui contrôlent les yeux, la bouche, la gorge et les membres, ce qui entraîne de la fatigue et des difficultés à avaler et à respirer.
L'entreprise prévoit de soumettre une demande de mise sur le marché de la thérapie à la Food and Drug Administration américaine au cours du premier trimestre 2026.
