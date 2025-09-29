Le traitement d'Enanta contre le VRS manque son objectif principal dans une étude à mi-parcours

Enanta Pharmaceuticals ENTA.O a déclaré lundi que son traitement contre le virus respiratoire syncytial n'a pas réussi à réduire le temps nécessaire pour diminuer la gravité de certains symptômes, manquant ainsi l'objectif principal d'une étude de phase intermédiaire.

Les actions de la société ont baissé de 9 % dans les échanges avant bourse.

Si l'essai mené sur 186 patients n'a pas atteint son objectif principal, qui était de réduire le délai de disparition des symptômes des voies respiratoires inférieures à un stade léger, il a en revanche permis d'atteindre plusieurs objectifs secondaires, notamment une amélioration plus rapide d'une mesure de la gravité rapportée par les patients et un délai plus court avant que le virus ne soit plus détectable chez les patients.

Les symptômes du VRS selon la mesure de la gravité rapportée par le patient comprennent la toux, la respiration sifflante, les mucosités et l'essoufflement, ainsi que les maux de gorge et la congestion nasale.

Le VRS est un virus respiratoire commun qui provoque des infections saisonnières telles que la grippe et qui est une cause majeure de pneumonie et de décès chez les nourrissons et les adultes plus âgés.

Les patients sous traitement expérimental appelé zelicapavir ont vu tous les symptômes du VRS disparaître 2,2 jours plus vite que ceux sous placebo, et 6,7 jours plus vite dans le groupe à haut risque, qui comprenait des personnes souffrant d'insuffisance cardiaque congestive, de bronchopneumopathie chronique obstructive ou âgées de 75 ans ou plus.

Bien que le délai de résolution complète des symptômes des voies respiratoires inférieures ait été plus rapide de trois jours dans le groupe à haut risque, aucun effet n'a été observé sur le délai de résolution des symptômes jusqu'à ce qu'ils soient légers, a indiqué la société.

La proportion de patients âgés de 65 à 74 ans ou souffrant d'asthme a été limitée à 20 % de la population totale de l'étude.

À l'heure actuelle, aucun médicament n'a été approuvé aux États-Unis pour traiter le VRS chez les adultes. Les mesures de prévention reposent sur des vaccins récemment approuvés par GSK

GSK.L , Pfizer PFE.N et Moderna MRNA.O et des médicaments de Sanofi SASY.PA et AstraZeneca AZN.L pour les enfants.

Gilead GILD.O développe également un médicament pour traiter la maladie.