Le traitement d'Acadia contre les maladies rares échoue lors d'un essai de phase avancée, les actions chutent

(Réécriture et ajout de détails)

Acadia Pharmaceuticals ACAD.O a déclaré mercredi qu'elle ne poursuivra pas le développement de sa thérapie intranasale pour traiter une maladie génétique rare après avoir échoué à atteindre l'objectif principal lors d'un essai en phase finale.

Les actions de la société ont baissé de 13 % à 20,51 $ dans les échanges avant la mise en marché.

Acadia testait une formulation intranasale de carbétocine, ou ACP-101, comme traitement potentiel de l'hyperphagie, ou sensation de faim intense et persistante, chez les patients atteints d'une maladie génétique appelée syndrome de Prader-Willi.

"Compte tenu de ces résultats, nous n'avons pas l'intention de poursuivre nos recherches sur la carbétocine intranasale", a déclaré Elizabeth Thompson, responsable de la recherche et du développement chez Acadia.

L'ACP-101 n'a pas montré d'amélioration statistiquement significative par rapport au placebo sur l'objectif principal de l'étude qui mesurait les changements dans l'hyperphagie chez les patients. Le traitement n'a pas non plus atteint l'un des objectifs secondaires, a déclaré la société.

Une étude de 12 semaines évaluait l'efficacité et la sécurité d'une dose de 3,2 milligrammes d'ACP-101, administrée trois fois par jour à 175 enfants et adultes atteints du syndrome de Prader-Willi et âgés de 5 à 30 ans.

Cette maladie débilitante, qui touche environ 50 000 personnes aux États-Unis, a des répercussions sur les aspects quotidiens de la vie, tels que l'alimentation, le comportement et l'humeur.

L'innocuité et la tolérabilité de la carbétocine intranasale ont été conformes aux essais cliniques précédents, montrant un faible taux d'effets indésirables, a déclaré Acadia.