Le traitement contre la maladie de Duchenne développé par Capricor n'obtient pas l'autorisation de la FDA ; le cours de l'action s'effondre

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a refusé d'approuver la thérapie cellulaire expérimentale CAPR.O de Capricor Therapeutics, destinée à traiter une maladie héréditaire mortelle qui affaiblit les muscles, a annoncé vendredi l'autorité de régulation sanitaire, venant s'ajouter à une série de revers réglementaires pour cette entreprise de biotechnologie.

La société sollicitait l’autorisation de mise sur le marché de ce traitement, connu sous le nom de deramiocel, afin de préserver la fonction des membres supérieurs chez les patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne.

Capricor, dont les actions ont chuté de 77 % en séance prolongée, a critiqué cette décision. Sa directrice générale, Linda Marban, a déclaré: “La FDA a laissé tomber la communauté des personnes atteintes de la dystrophie de Duchenne”, qualifiant ce rejet d’“indéfendable”.

L’agence a indiqué qu’il existait de graves problèmes d’intégrité des données dans un essai clinique clé, notamment des modifications non autorisées du plan d’analyse après le début de l’étude, des violations des règles visant à empêcher les patients et les chercheurs de savoir qui avait reçu le traitement, ainsi que d’autres violations du protocole.

La FDA a déclaré que ces violations “compromettent la fiabilité des données de l’étude”. Elle a ajouté que ces données “ne sont pas considérées comme fiables ni interprétables” pour prouver l’efficacité du traitement. Elle a également indiqué que le traitement n’avait pas atteint les principaux objectifs de l’étude.

La directrice générale, Mme Marban, a déclaré que Capricor soutenait fermement ses données, qui, selon elle, avaient été validées de manière indépendante avant la réunion du comité consultatif de juillet. “Il est irresponsable de la part de la FDA d’ignorer cela, et ce sont les familles touchées par la maladie de Duchenne qui en feront les frais”, a-t-elle déclaré dans un communiqué adressé à Reuters.

La myopathie de Duchenne est une maladie génétique mortelle qui touche principalement les garçons et entraîne une faiblesse musculaire progressive, une perte de mobilité, des complications cardiaques et un décès prématuré.

Ce rejet réglementaire porte un coup dur à Capricor, menaçant son principal produit expérimental et assombrissant les perspectives commerciales de l’entreprise après des mois d’efforts pour sauver la demande en recentrant celle-ci sur les mouvements des bras et des mains.

Cette décision fait suite à un vote de 9 voix contre 3 en juillet, au cours duquel les conseillers de la FDA avaient estimé que les données présentées à l’époque ne permettaient pas d’établir l’efficacité du deramiocel dans le traitement des cardiopathies liées à la maladie de Duchenne.

En août, Capricor avait déposé une demande modifiée accompagnée de données sur 24 mois issues de son étude de phase avancée, ainsi que d’analyses supplémentaires, axées spécifiquement sur la fonction musculaire des membres supérieurs.