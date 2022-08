Le trafic se redresse de façon contrastée pour Vinci Autoroutes et Vinci Airports en juillet

(AOF) - Le trafic de Vinci Autoroutes, tous véhicules confondus, se maintient à un niveau soutenu. Il a ainsi progressé de 6,1% entre juillet 2019 et juillet 2022. L’effet calendaire en juillet 2022 par rapport à juillet 2019 a bénéficié au trafic des véhicules légers (+7,8%), particulièrement dynamique en dépit de la hausse des prix des carburants. A l’inverse, cet effet a été défavorable au trafic des poids lourds (-6,3%), dont la tendance sous-jacente reste néanmoins bien orientée.

De même, le redressement du trafic passagers s'est poursuivi en juillet dans la quasi-totalité des plateformes du réseau de Vinci Airports mais reste au global en-dessous des résultats enregistrés en juillet 2019 de 22,5%, même si la tendance d'un retour du trafic à un niveau proche de celui de 2019 s'est confirmée dans plusieurs aéroports, notamment au Portugal, en Serbie et sur le continent américain.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Inquiétude et prudence

La Capeb se veut prudente dans ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Elle table sur une croissance de l'activité comprise entre 1,5 et 2,5 % en 2022 du fait des incertitudes économiques et de la hausse des prix. De son côté la Fédération française du bâtiment (FFB) affiche ses inquiétudes quant à la chute des ventes de logements neufs pour 2023. Elle appelle également à mesurer l'impact de la transition écologique et numérique sur la filière. La norme RE2020 engendrerait ainsi des surcoûts de 5 à 12%. Elle souhaiterait voir instauré un " Conseil national de la construction " en rappelant que le secteur a créé plus de 8.000 emplois durant le premier trimestre.