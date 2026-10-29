Le trafic de recherche sur Reddit s'effondre ; le site va imposer la connexion des visiteurs pour limiter le scraping par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des cours de l'action au paragraphe 2, ajout d'un graphique après le paragraphe 7)

Steve Huffman, directeur général de Reddit RDDT.N , a présenté jeudi un plan visant à rendre la connexion obligatoire pour accéder à la plupart des contenus, alors que l'entreprise est confrontée depuis quelques mois à des problèmes de collecte abusive de données et à une baisse du trafic provenant des moteurs de recherche.

Huffman a averti que le nombre total de visiteurs uniques actifs quotidiens (DAUq) pourrait baisser d’un faible pourcentage à deux chiffres au quatrième trimestre, par rapport aux quelque 130 millions actuels, si le trafic provenant des moteurs de recherche continuait de diminuer. L’action de la société a chuté de plus de 9 % en séance prolongée.

Le nombre de renvois des moteurs de recherche vers Reddit a diminué de plus d'un million en moyenne chaque semaine au cours du mois d’octobre, a-t-il déclaré. Aux États-Unis, son plus grand marché en termes de chiffre d’affaires, le DAUq a reculé de 2 % pour s’établir à 50,7 millions.

Reddit, qui concède ses données sous licence à OpenAI et à Google GOOGL.O , filiale d’Alphabet, a intenté un procès contre Anthropic (qui s’apprête à entrer en bourse), Perplexity AI et trois sociétés spécialisées dans le scraping de données, les accusant de collecter illégalement les données de Reddit .

La mine de discussions générées par les utilisateurs dont dispose cette entreprise de réseaux sociaux constitue un atout précieux, offrant aux start-ups spécialisées dans l’IA des données pour entraîner leurs modèles et aidant les spécialistes du marketing à obtenir des informations utiles pour leurs publicités.

"Nous continuerons à concéder des licences pour notre corpus de manière ciblée, mais ces accords commerciaux s’accompagnent de garde-fous qui protègent nos utilisateurs et notre activité", a déclaré Huffman.

La croissance de 53 % du chiffre d’affaires de Reddit a ralenti d’un trimestre à l’autre au cours de la période close le 30 septembre, mais elle reste supérieure à celle de ses concurrents, notamment Snap SNAP.N et Pinterest PINS.N , alors qu’ils se disputent les recettes publicitaires avec Meta

META.O sur un marché difficile.

Huffman a indiqué que Reddit améliorait sa plateforme pour les utilisateurs connectés, qui représentent plus de 80 % de la monétisation, en proposant des publicités plus pertinentes et grâce à des améliorations du produit telles qu’un contenu vidéo accru et une meilleure personnalisation.

La société prévoit de tester cette expérience réservée aux utilisateurs connectés sur certains marchés hors des États-Unis au quatrième trimestre afin d’en évaluer l’impact avant une mise en œuvre à plus grande échelle, un changement qui mettrait fin à deux décennies durant lesquelles n’importe qui pouvait naviguer librement sur Reddit sans compte.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise au troisième trimestre, s’élevant à 895 millions de dollars , a dépassé l’estimation moyenne des analystes compilée par LSEG, qui s’établissait à 878,4 millions de dollars . Ses prévisions de chiffre d’affaires pour le trimestre en cours, comprises entre 1 milliard de dollars et 1,03 milliard de dollars , sont globalement conformes aux estimations.

Elle prévoit que son résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) au quatrième trimestre se situera entre 480 millions de dollars et 510 millions de dollars , contre des estimations de 512,2 millions de dollars .