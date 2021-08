Le trafic de juillet dans le réseau ADP reste près de 50% inférieur à celui de 2019

Le niveau médian de trésorerie, établi par les données de l'association, est particulièrement préoccupant. S'établissant à 8,5 mois, il permettrait aux compagnies aériennes de tenir jusqu'à l'été 2021, en tenant compte du rythme de consommation de cash de 13 milliards de dollars en octobre et d'un niveau autour de 6,8 milliards par mois au premier semestre 2021.

(AOF) - Le trafic total du Groupe ADP1est en hausse de 11,5 millions de passagers sur le mois de juillet 2021 par rapport à juillet 2020, avec 17,8 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 49,7 % du niveau du trafic groupe du mois de juillet 2019. Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de 2,6 millions de passagers, avec 5,1 millions de passagers accueillis. C'est le plus fort trafic mensuel depuis le mois de mars 2020.

