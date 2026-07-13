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Le trafic dans le détroit d'Ormuz atteint son plus bas niveau depuis plusieurs semaines, alors que la reprise des frappes entre les États-Unis et l'Iran accroît les risques pour la sécurité
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 06:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le nombre de navires transitant par le détroit d'Ormuz a atteint dimanche son plus bas niveau depuis plusieurs semaines, selon les données maritimes, alors que la reprise des frappes entre les États-Unis et l'Iran et les attaques contre des navires au Moyen-Orient ont exacerbé les inquiétudes en matière de sécurité.

Six navires ont traversé le détroit dimanche, selon les données de suivi maritime fournies par Kpler, soit le nombre le plus bas depuis cinq semaines.

Parmi les pétroliers ayant quitté le détroit figuraient le très grand pétrolier “Humanity”, chargé de 2 millions de barils de pétrole iranien, et un autre pétrolier, le “Capetan Andreas”, transportant environ 500.000 barils de produits pétroliers koweïtiens, selon ces données, tandis que trois pétroliers vides sont entrés dans le golfe pour charger du pétrole. La plupart des pétroliers ont désactivé leurs transpondeurs lors de la traversée du détroit.

Aucun méthanier n’est entré dans le détroit au cours du week-end, d’après les données de suivi des navires.

Un pétrolier contrôlé par l’Abu Dhabi National Oil Co a quitté le détroit entre le 10 et le 12 juillet, selon les données de Kpler. Le navire fait route vers le port de Dahej, en Inde.

Les forces américaines ont mené dimanche une nouvelle vague de frappes contre l’Iran, touchant des dizaines de cibles en divers endroits à l’aide de munitions de précision, a déclaré le Commandement central.

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que le détroit d’Ormuz était ouvert au trafic commercial, bien que l’Iran ait annoncé plus tôt avoir fermé le détroit après qu’un navire eut emprunté une route non autorisée et ait été touché.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré lundi que leur marine avait immobilisé deux navires dans le détroit d’Ormuz la nuit dernière en désactivant leurs systèmes. Ils n’ont pas précisé l’identité des navires concernés.

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