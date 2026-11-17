VINCI a enregistré une baisse de fréquentation sur ses réseaux autoroutiers et aéroportuaires en octobre 2026, pénalisé notamment par la hausse des prix des carburants, les tensions géopolitiques et des effets calendaires défavorables.

Sur les autoroutes, le trafic a reculé de 6,1% sur un an en octobre, avec une contraction de 6,7 % pour les véhicules légers et de 2,6% pour les poids lourds. Le groupe explique cette évolution par le niveau élevé des prix des carburants et les mouvements sociaux survenus durant la seconde moitié du mois. Le trafic des poids lourds a également souffert d'un jour ouvré de moins qu'en octobre 2025. Sur les dix premiers mois de l'année, le trafic autoroutier affiche un repli de 3,6%, malgré une progression de 0,8% des poids lourds.

Dans les aéroports, le trafic passagers de VINCI Airports a diminué de 1,4% en octobre, portant son recul à 0,3% depuis le début de l'année. Les performances restent toutefois contrastées selon les régions. La France (-6,3%), le Japon (-6,9%), le Mexique (-4,9%) et surtout le Cambodge (-15%) ont pesé sur l'activité, dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques et le renchérissement du kérosène.

À l'inverse, plusieurs marchés ont conservé une dynamique favorable, notamment le Costa Rica ( 18%), le Cap-Vert ( 9%), la Hongrie ( 8,2%), la Serbie ( 7,6%) et la République dominicaine ( 6,3%).

Enfin, le nombre de mouvements commerciaux dans les aéroports du groupe a diminué de 2,8% en octobre et de 1,6% sur dix mois, confirmant le ralentissement global de l'activité aérienne, malgré la bonne tenue de certaines plateformes.