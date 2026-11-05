Le trafic aérien de nouveau perturbé en Europe après des alertes sécuritaires, un avion dérouté vers Evreux

Plusieurs avions de ligne ont été déroutés jeudi en Europe, dont un vol de la compagnie irlandaise Aer Lingus vers une base aérienne française, en raison d'alertes à la bombe, un scénario similaire à celui qui a déjà perturbé le trafic aérien européen il y a deux jours.

En France, un appareil d'Aer Lingus, un Airbus A320 effectuant la liaison Dublin-Rome, a été contraint jeudi matin de s'orienter vers la base aérienne d'Evreux (Eure) où il s'est posé sans encombre, ont rapporté les services du Premier ministre.

Les 151 passagers et six membres d’équipage ont été mis en sécurité et les équipes de déminage ont entrepris leur travail, ont-ils précisé.

En Belgique, un avion de la compagnie polonaise LOT assurant la liaison Varsovie-Bruxelles a effectué un atterrissage d'urgence à l'aéroport bruxellois de Zaventem à la suite d'une alerte sécuritaire du même type, rapportent les médias belges. Aucun objet, engin, suspect n'a été découvert après une fouille de l'appareil.

Un autre avion de la LOT qui devait décoller jeudi de Paris est resté sur le tarmac et ses passagers ont été transférés sur un autre appareil par mesure de sécurité, précise la compagnie.

Un appareil de la Finnair en provenance d'Helsinki a été escorté par la chasse italienne jusqu'à Rome, sa destination, a-t-on appris d'une source proche des opérations. Un avion de la compagnie Jettime en provenance d'Helsinki s'est posé sans encombre à destination - Vienne en l'occurrence -, a fait savoir la compagnie finlandaise.

Le ministère bulgare de l'Intérieur, dont les propos étaient rapportés par bTV, a fait état de l'atterrissage d'urgence à Sofia de deux avions de ligne, l'un en provenance de Copenhague, l'autre de Madrid.

Un troisième avion, qui avait décollé de Londres, a été dérouté sur Plovdiv, selon les médias locaux.

En République tchèque, la police a annoncé sur le réseau X que quatre avions à destination de Prague étaient visés par une alerte à la bombe et que les autorités avaient mis en place un dispositif spécifique pour leur atterrissage, bien qu'elles jugent la menace faible.

En Roumanie, un vol Wizz Air entre Milan et Bucarest a également fait l'objet d'une alerte à la bombe et atterri en sécurité dans la capitale roumaine, selon le renseignement roumain.

Un autre vol Wizz Air, entre Milan et Varsovie, a été dérouté sur Vienne pour des raisons de sécurité, rapportent les médias italiens.

L'agence italienne ANSA relate que deux appareils à destination de l'aéroport milanais de Malpensa se sont posés sans encombre après une alerte à la bombe.

Mardi, ce sont au moins sept vols qui ont ainsi été perturbés, mais aussi un navire de croisière à la suite d'alertes à bombe. Aucun engin explosif n'a été retrouvé.

Ces actes n'ont pas été revendiqués à ce stade, mais des analystes évoquent la piste d'attaques "hybrides" de la part de la Russie ou de l'Iran, ce que les deux pays démentent.

(Bureaux de Reuters, version française Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)