Le trafic aérien de nouveau perturbé en Europe après des alertes sécuritaires, un avion dérouté vers Evreux

(Actualisé avec détails, contexte)

Au moins 27 vols ont été perturbés jeudi en Europe, dont un vol de la compagnie irlandaise Aer Lingus vers une base aérienne française, en raison de fausses alertes à la bombe, un scénario similaire à celui qui avait déjà perturbé le trafic aérien européen deux jours plus tôt.

Plusieurs avions ont été contraints d'effectuer des atterrissages imprévus, tandis que des avions de chasse ont été mobilisés pour escorter d'autres appareils.

Personne n'a été pointé du doigt à la suite de ces incidents, qui surviennent à un moment où de nombreux responsables européens accusent la Russie d'orchestrer des actes de sabotage et des "attaques hybrides" - généralement peu coûteuses à exécuter faciles à nier.

Le Danemark, la Pologne et la Roumanie, tous touchés par les perturbations, ont accusé directement Moscou.

En France, un appareil d'Aer Lingus, un Airbus A320 effectuant la liaison Dublin-Rome, a été contraint jeudi matin de s'orienter vers la base aérienne d'Evreux (Eure) où il s'est posé sans encombre, ont rapporté les services du Premier ministre.

Les 151 passagers et six membres d’équipage ont été mis en sécurité et les équipes de déminage ont entrepris leur travail, ont-ils précisé.

Eric Schouten, directeur du groupe de sécurité aérienne Dyami, a noté que la plupart des pays touchés soutiennent l'Ukraine contre l'invasion russe. "D'un point de vue géopolitique, je pense qu'il faut toujours envisager le scénario d'une guerre hybride, dans laquelle un pays - aujourd’hui, on pense à la Russie, non ? - nous attaque sur plusieurs fronts, des chemins de fer aux supermarchés en passant par les banques de sang, comme on l’a vu récemment", a-t-il déclaré.

"Le secteur de l'énergie, celui d'Internet et celui de l'aviation en font partie", a-t-il ajouté.

VOLS VERS MILAN, ROME, PRAGUE ET SOFIA ÉGALEMENT TOUCHÉS

En Belgique, un avion de la compagnie polonaise LOT assurant la liaison Varsovie-Bruxelles a effectué un atterrissage d'urgence à l'aéroport bruxellois de Zaventem à la suite d'une alerte sécuritaire du même type, rapportent les médias belges. Aucun objet ou engin suspect n'a été découvert après une fouille de l'appareil.

Un autre avion de la LOT qui devait décoller jeudi de Paris est resté sur le tarmac et ses passagers ont été transférés sur un autre appareil par mesure de sécurité, a précisé la compagnie.

Un appareil de la Finnair en provenance d'Helsinki a été escorté par la chasse italienne jusqu'à Rome, sa destination, a-t-on appris d'une source proche des opérations. Un avion de la compagnie Jettime en provenance d'Helsinki s'est posé sans encombre à destination - Vienne en l'occurrence -, a fait savoir la compagnie finlandaise.

Le ministère bulgare de l'Intérieur, dont les propos étaient rapportés par bTV, a fait état de l'atterrissage d'urgence à Sofia de deux avions de ligne, l'un en provenance de Copenhague, l'autre de Madrid.

Un troisième avion, qui avait décollé de Londres, a été dérouté sur Plovdiv, selon les médias locaux.

En République tchèque, la police a annoncé sur le réseau social X que quatre avions à destination de Prague étaient visés par une alerte à la bombe et que les autorités avaient mis en place un dispositif spécifique pour leur atterrissage, bien qu'elles jugent la menace faible.

En Roumanie, un vol Wizz Air entre Milan et Bucarest a également fait l'objet d'une alerte à la bombe et atterri en sécurité dans la capitale roumaine, selon le renseignement roumain.

Un autre vol Wizz Air, entre Milan et Varsovie, a été dérouté sur Vienne pour des raisons de sécurité, rapportent les médias italiens.

L'agence italienne ANSA relate que deux appareils à destination de l'aéroport milanais de Malpensa se sont posés sans encombre après une alerte à la bombe.

Mardi, au moins sept vols avaient été perturbés, ainsi qu'un navire de croisière, à la suite d'alertes à bombe. Aucun engin explosif n'avait été retrouvé.

(Bureaux de Reuters, version française Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)