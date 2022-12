Le trafic aérien d'octobre 2022 en progression de 44,6% par rapport à 2021 (Iata)

Le trafic intérieur d'octobre 2022 a en revanche reculé de 0,8 % par rapport à l'année précédente, du fait notamment des restrictions Covid en Chine : on est à 77,9 % du niveau d'octobre 2019, avec des réservations intérieures à terme restant à quelque 70% du niveau pré-pandémique.

Les transporteurs nord-américains ont enregistré une hausse de trafic de 106,8 % en octobre 2022 par rapport à octobre 2021. Leur capacité a augmenté de 54,1 % et le coefficient d'occupation a grimpé de 21,4 points pour atteindre 83,8 %.

Le trafic des transporteurs européens a augmenté de 60,8 % en octobre 2022 par rapport à octobre 2021. Leur capacité a augmenté de 34,7 % et le coefficient d'occupation a progressé de 13,8 points pour atteindre 84,8 %, ce qui les place au deuxième rang parmi les régions après l'Asie Pacifique.

