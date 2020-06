Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le tournage d'"Avatar 2" reprend en Nouvelle-Zélande avec la fin de l'épidémie Reuters • 15/06/2020 à 13:59









WELLINGTON, 15 juin (Reuters) - La Nouvelle-Zélande va bénéficier de centaines d'emplois et de millions de dollars grâce à la reprise du tournage d'"Avatar 2" consécutive à la fin de l'épidémie de coronavirus dans le pays, a déclaré le producteur du film. L'équipe du tournage, qui a repris lundi, a reçu une autorisation spéciale il y a deux semaines pour faire arriver en Nouvelle-Zélande ses membres, parmi lesquels se trouvent le directeur James Cameron et le producteur Jon Landau. Les frontières étant toujours fermées, certaines critiques se sont élevées invoquant un traitement inégal. "Ce tournage à lui tout seul va créer 400 emplois en Nouvelle-Zélande", a rétorqué Jon Landau à 1News à la sortie de l'hôtel où l'équipe a été mise en quarantaine lors de son arrivée. "Au cours des cinq prochains mois, nous allons dépenser 70 millions de dollars ici," a-t-il dit. Le tournage de la suite du film à succès Avatar, sorti sur les écrans français en 2009, avait été interrompu en mars, peu avant l'annonce de mesures de confinement destinées à enrayer la propagation du coronavirus. La semaine dernière, la Nouvelle-Zélande a levé toutes les restrictions, à l'exception des contrôles aux frontières, après avoir déclaré avoir vaincu le virus, l'un des premiers pays au monde à revenir quasiment à la normale. Le film "Avatar 2" figure parmi une poignée de productions qui démarrent en Nouvelle-Zélande. Le pays espère attirer encore plus d'activités cinématographiques avec la fin de l'épidémie de coronavirus. (Praveen Menon, version française Flora Gomez, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.