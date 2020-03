Le tourisme international pourrait chuter de 20 % à 30 % en 2020

(AOF) - Compte tenu de la crise du Covid-19 et des nombreuses restrictions de voyage qui en découlent, les visites touristiques pourraient chuter de 20 à 30 % en 2020, selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). Jusqu'à présent, l'organisation tablait sur un repli compris entre 1 et 3 % par rapport à 2019. Au final, la pandémie de coronavirus pourrait faire perdre entre 300 et 450 milliards de dollars de recettes touristiques, selon l'OMT. Cette estimation doit néanmoins considérer avec prudence compte tenu d'un environnement particulièrement incertain.