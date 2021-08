Le token SelfBar listé sur Bitblinx avec une plus-value de 400%

Vincent Callebaut, CEO de SelfBar indique qu'afin d'assurer la continuité de ses opérations, SelfBar réinvestit dans l'entreprise la majorité de sa marge opérationnelle, générée par son parc de machines de distribution de boisson connectées. Le SBAR devient ainsi le premier token issu d'un mariage entre crypto et fondamentaux, dont la valeur est soutenue par l'activité d'une industrie traditionnelle en pleine croissance.

