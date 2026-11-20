** L'action de la société de cybersécurité Zscaler ZS.O a progressé d'environ 17 % à 227,27 dollars lors des négociations après clôture
** Son concurrent CrowdStrike CRWD.O serait en pourparlers pour acquérir la société , selon des sources proches du dossier
** L'action CRWD a reculé d'environ 9 % à 209,84 dollars après la clôture du marché
** Les négociations entre les deux sociétés se poursuivent, indiquent les sources, qui précisent qu’aucun accord n’est garanti et que les discussions pourraient encore aboutir à une impasse
** À la clôture de vendredi, ZS reculait d’environ 13 % et CRWD progressait d’environ 96 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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