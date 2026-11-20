Le titre Zscaler s'envole après qu'une source a révélé que CrowdStrike serait en pourparlers en vue de son rachat

** L'action de la société de cybersécurité Zscaler ZS.O a progressé d'environ 17 % à 227,27 dollars lors des négociations après clôture

** Son concurrent CrowdStrike CRWD.O serait en pourparlers pour acquérir la société , selon des sources proches du dossier

** L'action CRWD a reculé d'environ 9 % à 209,84 dollars après la clôture du marché

** Les négociations entre les deux sociétés se poursuivent, indiquent les sources, qui précisent qu’aucun accord n’est garanti et que les discussions pourraient encore aboutir à une impasse

** À la clôture de vendredi, ZS reculait d’environ 13 % et CRWD progressait d’environ 96 % depuis le début de l’année