Le titre Wendy's en hausse après la publication de résultats du troisième trimestre supérieurs aux prévisions ; la société rejette l'offre de rachat lancée par Trian

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5 novembre - ** Les actions de la chaîne de restauration rapide Wendy's WEN.O progressent d'environ 2% à 7,81 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que son comité indépendant a rejeté l'offre de rachat de 1,4 milliard de dollars visant à la retirer de la cote , présentée par Trian Fund Management, le fonds du milliardaire Nelson Peltz

** Peltz et plusieurs partenaires avaient proposé de racheter WEN en octobre, arguant que la chaîne de restauration rapide en difficulté avait besoin d’un redressement qui serait mieux mené à bien à l’abri des regards du public

** Wendy's adopte un plan de droits des actionnaires d'une durée d'un an après avoir rejeté la proposition à 7,35 dollars par action du groupe mené par Trian; ce plan se déclenche dès que la part de détention atteint le seuil de 15%

** Trian n'a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters

** La société publie également ses résultats du troisième trimestre

** Elle annonce un chiffre d’affaires de 547 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 530,5 millions de dollars – données compilées par LSEG

** Elle affiche un BPA ajusté trimestriel de 13 cents, contre des prévisions de 9 cents

** À la clôture d'hier, l'action WEN affichait une baisse d'environ 8% depuis le début de l'année