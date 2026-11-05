 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Wendy's en hausse après la publication de résultats du troisième trimestre supérieurs aux prévisions ; la société rejette l'offre de rachat lancée par Trian
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 15:10

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions de la chaîne de restauration rapide Wendy's WEN.O progressent d'environ 2% à 7,81 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que son comité indépendant a rejeté l'offre de rachat de 1,4 milliard de dollars visant à la retirer de la cote , présentée par Trian Fund Management, le fonds du milliardaire Nelson Peltz

** Peltz et plusieurs partenaires avaient proposé de racheter WEN en octobre, arguant que la chaîne de restauration rapide en difficulté avait besoin d’un redressement qui serait mieux mené à bien à l’abri des regards du public

** Wendy's adopte un plan de droits des actionnaires d'une durée d'un an après avoir rejeté la proposition à 7,35 dollars par action du groupe mené par Trian; ce plan se déclenche dès que la part de détention atteint le seuil de 15%

** Trian n'a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters

** La société publie également ses résultats du troisième trimestre

** Elle annonce un chiffre d’affaires de 547 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 530,5 millions de dollars – données compilées par LSEG

** Elle affiche un BPA ajusté trimestriel de 13 cents, contre des prévisions de 9 cents

** À la clôture d'hier, l'action WEN affichait une baisse d'environ 8% depuis le début de l'année

Valeurs associées

WENDY'S
7,6685 USD NASDAQ +0,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,04 +0,50%
SOITEC
90,3 -17,95%
CAC 40
8 209,56 +0,39%
Pétrole Brent
97,06 +2,58%
2CRSI
16,21 -9,29%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank