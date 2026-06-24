 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Wendy's bondit de plus de 27 % alors que les petits investisseurs déclenchent une hausse de type “mème”
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 15:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les positions courtes représentent 34 % du flottant

* L'activité boursière dépasse la moyenne sur un an

(Mise à jour des cours après l'ouverture des marchés) par Shashwat Chauhan

L'action de Wendy's WEN.O , très visée par les ventes à découvert, a grimpéde 27,1 % en début de séance mercredi, les investisseurs particuliers se ruant sur ce titre malmené, dans le cadre du dernier rallye de type “mème”.

Mercredi matin, ce titre était en tête des tendances sur le forum d’investisseurs particuliers Stocktwits. Il occupait également la deuxième place en termes de mentions au cours des dernières 24 heures sur le forum Reddit r/WallStreetBets, selon l’agrégateur de sentiment SwaggyStocks.

L'activité des investisseurs particuliers s'est intensifiée en début de semaine sans déclencheur apparent, les achats atteignant jusqu'à présent 2,2 millions de dollars, contre des achats nets de 109.600 dollars la semaine dernière, selon les données de Vanda Research.

À la clôture d’hier, l’action Wendy’s avait chuté de plus de 78 % par rapport à ses plus hauts historiques de juin 2021, avec notamment une baisse de 24,9 % depuis le début de l’année, alors que la société est confrontée à une faiblesse de ses ventes et à la pression d’un investisseur activiste . Elle a nommé un nouveau directeur général le mois dernier et un nouveau directeur financier mardi.

Selon ORTEX, les positions courtes sur l’action Wendy’s représentaient 34 % de son flottant mercredi. Les investisseurs baissiers sur le titre risquent de subir 45 millions de dollars de pertes comptables si la hausse se confirme.

Peter Hillerberg, cofondateur d’ORTEX, a déclaré que le titre était mûr pour un « short squeeze », mais qu’il n’en était pas encore là, car la plupart des vendeurs à découvert se situaient toujours près de leur prix d’entrée et n’étaient pas contraints de couvrir leurs positions en raison de la récente faiblesse du titre.

“Cela ne changera que si la remontée se poursuit”, a-t-il ajouté.

La hausse de mercredi fait écho à la frénésie des “meme stocks” de 2021, alimentée par Reddit, lorsque des investisseurs amateurs avaient fait grimper les cours du distributeur de jeux vidéo GameStop GME.N et de la chaîne de cinémas AMC AMC.N , causant de lourdes pertes aux fonds spéculatifs qui se trouvaient de l’autre côté de la transaction.

Plus récemment, en avril, la société de location de voitures Avis Budget CAR.O a connu de fortes fluctuations de son cours .

L'activité boursière a été soutenue, avec plus de 368 millions de dollars de titres Wendy's échangés à 9 h 35 (heure de l'Est), soit environ six fois la moyenne annuelle de 68,4 millions de dollars, selon les données de LSEG.

Le cours de l’action s’établissait en dernier lieu à 7,95 dollars.

Valeurs associées

AMC ENTERTAIN. HOLDINGS A
2,090 USD NYSE +0,72%
AVIS BUDGET GROU
180,1700 USD NASDAQ -5,40%
GAMESTOP
21,580 USD NYSE +2,42%
WENDY'S
7,8550 USD NASDAQ +25,58%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PEDRO PARDO )
    Bytedance lance un abonnement payant à son chatbot IA, le plus populaire de Chine
    information fournie par Boursorama avec AFP 24.06.2026 15:53 

    ByteDance, le géant chinois de la technologie et créateur de TikTok, a lancé mercredi une formule d' abonnement payant à son chatbot IA Doubao, le plus populaire du pays. Depuis son lancement en 2023, Doubao enregistre désormais plus de 300 millions d'utilisateurs ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street ouvre sans grand mouvement dans l'attente des résultats de Micron
    information fournie par AFP 24.06.2026 15:42 

    La Bourse de New York a ouvert sans entrain mercredi, l'attentisme étant de mise avant la publication après la clôture des résultats du fabricant de puces mémoire Micron, baromètre du secteur des semi-conducteurs au lendemain d'une chute brutale. Dans les premiers ... Lire la suite

  • Marco Rubio lors de son arrivée à Abou Dhabi, le 23 juin 2026. ( POOL / Eric Lee )
    Le protocole d'accord, une "déclaration de défaite de l'Amérique" selon l'Iran
    information fournie par AFP 24.06.2026 15:28 

    Pour l'Iran, le protocole d'accord avec les Etats-Unis n'est rien de moins qu'une "déclaration de défaite de l'Amérique", s'est vanté son négociateur en chef, en pleine tournée du secrétaire d'Etat américain dans la région destinée justement à rassurer ses alliés ... Lire la suite

  • L’Europe va-t-elle subir ou agir ?
    L’Europe va-t-elle subir ou agir ?
    information fournie par Boursorama 24.06.2026 15:00 

    Alors que les entreprises de l'économie verte retrouvent de la croissance, remplissent leurs carnets de commandes et surperforment certains grands indices boursiers, l'Europe doit choisir entre deux trajectoires : subir ses dépendances énergétiques, minières et ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
30 +8,62%
CAC 40
8 389,67 +0,59%
Pétrole Brent
73,51 -4,53%
SOITEC
110,05 -8,60%
STELLANTIS
5,273 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank