Le titre Wendy's bondit de plus de 27 % alors que les petits investisseurs déclenchent une hausse de type “mème”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les positions courtes représentent 34 % du flottant

* L'activité boursière dépasse la moyenne sur un an

(Mise à jour des cours après l'ouverture des marchés) par Shashwat Chauhan

L'action de Wendy's WEN.O , très visée par les ventes à découvert, a grimpéde 27,1 % en début de séance mercredi, les investisseurs particuliers se ruant sur ce titre malmené, dans le cadre du dernier rallye de type “mème”.

Mercredi matin, ce titre était en tête des tendances sur le forum d’investisseurs particuliers Stocktwits. Il occupait également la deuxième place en termes de mentions au cours des dernières 24 heures sur le forum Reddit r/WallStreetBets, selon l’agrégateur de sentiment SwaggyStocks.

L'activité des investisseurs particuliers s'est intensifiée en début de semaine sans déclencheur apparent, les achats atteignant jusqu'à présent 2,2 millions de dollars, contre des achats nets de 109.600 dollars la semaine dernière, selon les données de Vanda Research.

À la clôture d’hier, l’action Wendy’s avait chuté de plus de 78 % par rapport à ses plus hauts historiques de juin 2021, avec notamment une baisse de 24,9 % depuis le début de l’année, alors que la société est confrontée à une faiblesse de ses ventes et à la pression d’un investisseur activiste . Elle a nommé un nouveau directeur général le mois dernier et un nouveau directeur financier mardi.

Selon ORTEX, les positions courtes sur l’action Wendy’s représentaient 34 % de son flottant mercredi. Les investisseurs baissiers sur le titre risquent de subir 45 millions de dollars de pertes comptables si la hausse se confirme.

Peter Hillerberg, cofondateur d’ORTEX, a déclaré que le titre était mûr pour un « short squeeze », mais qu’il n’en était pas encore là, car la plupart des vendeurs à découvert se situaient toujours près de leur prix d’entrée et n’étaient pas contraints de couvrir leurs positions en raison de la récente faiblesse du titre.

“Cela ne changera que si la remontée se poursuit”, a-t-il ajouté.

La hausse de mercredi fait écho à la frénésie des “meme stocks” de 2021, alimentée par Reddit, lorsque des investisseurs amateurs avaient fait grimper les cours du distributeur de jeux vidéo GameStop GME.N et de la chaîne de cinémas AMC AMC.N , causant de lourdes pertes aux fonds spéculatifs qui se trouvaient de l’autre côté de la transaction.

Plus récemment, en avril, la société de location de voitures Avis Budget CAR.O a connu de fortes fluctuations de son cours .

L'activité boursière a été soutenue, avec plus de 368 millions de dollars de titres Wendy's échangés à 9 h 35 (heure de l'Est), soit environ six fois la moyenne annuelle de 68,4 millions de dollars, selon les données de LSEG.

Le cours de l’action s’établissait en dernier lieu à 7,95 dollars.