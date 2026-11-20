Le titre UnitedHealth rebondit après que TD Cowen a relevé sa recommandation et désigné l'assureur comme « Meilleure idée » pour 2027

** L'action de l'assureur santé UnitedHealth Group UNH.N a progressé de 4,8 % à 346,30 dollars vendredi matin, après que TD Cowen a relevé sa recommandation de « conserver » à « acheter » et désigné la société comme son « Meilleure idée » pour 2027, invoquant une reprise des bénéfices tirée par Optum Health et une amélioration des marges

** Les actions UNH devraient mettre fin à une série de trois séances de baisse au cours desquelles elles ont perdu environ 20 %

** La société de courtage relève son objectif de cours de 402 à 455 dollars; l’objectif de cours médian de LSEG s’établit à 485,75 dollars

** TD Cowen prévoit une croissance du BPA à deux chiffres, dans le haut de la fourchette au moins jusqu’en 2028, grâce à la renégociation des contrats et à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle

** La société de courtage prévoit que les marges d’Optum Health passeront de 3,1 % en 2026 à 4,2 % en 2027 et à 5,1 % en 2028, tout en soulignant les risques réglementaires liés au programme Medicare Advantage

** Lundi en fin de journée, les Centers for Medicare & Medicaid Services ont proposé des audits plus stricts et d’autres mesures visant à lutter contre la fraude et les paiements indus, ce qui a fait chuter les actions des assureurs santé.

** L'action UNH s'échangeait récemment à 14 fois les bénéfices prévisionnels, contre une moyenne sur cinq ans de 19 – LSEG

** Sur 28 analystes, 25 attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », et 3 la note « conserver »

** Le titre affiche désormais une hausse d’environ 5 % depuis le début de l’année, à la traîne par rapport à la progression d’environ 16 % du secteur de la santé de l’indice S&P 500 .SPXHC