** L'action de l'assureur santé UnitedHealth Group UNH.N a progressé de 4,8 % à 346,30 dollars vendredi matin, après que TD Cowen a relevé sa recommandation de « conserver » à « acheter » et désigné la société comme son « Meilleure idée » pour 2027, invoquant une reprise des bénéfices tirée par Optum Health et une amélioration des marges
** Les actions UNH devraient mettre fin à une série de trois séances de baisse au cours desquelles elles ont perdu environ 20 %
** La société de courtage relève son objectif de cours de 402 à 455 dollars; l’objectif de cours médian de LSEG s’établit à 485,75 dollars
** TD Cowen prévoit une croissance du BPA à deux chiffres, dans le haut de la fourchette au moins jusqu’en 2028, grâce à la renégociation des contrats et à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle
** La société de courtage prévoit que les marges d’Optum Health passeront de 3,1 % en 2026 à 4,2 % en 2027 et à 5,1 % en 2028, tout en soulignant les risques réglementaires liés au programme Medicare Advantage
** Lundi en fin de journée, les Centers for Medicare & Medicaid Services ont proposé des audits plus stricts et d’autres mesures visant à lutter contre la fraude et les paiements indus, ce qui a fait chuter les actions des assureurs santé.
** L'action UNH s'échangeait récemment à 14 fois les bénéfices prévisionnels, contre une moyenne sur cinq ans de 19 – LSEG
** Sur 28 analystes, 25 attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », et 3 la note « conserver »
** Le titre affiche désormais une hausse d’environ 5 % depuis le début de l’année, à la traîne par rapport à la progression d’environ 16 % du secteur de la santé de l’indice S&P 500 .SPXHC(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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